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【AI搜尋引擎】微軟警告AI聊天機械人競爭對手　停止採用Bing搜尋數據

科技 12:15 2023/03/27

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有知情人士表示，微軟不希望其競爭對手利用Bing的搜尋數據，來用作AI聊天機械人的資料來源。（法新社）

除微軟（Microsoft）及Google外，不少提供搜尋引擎服務的公司，例如DuckDuckGo和You.com等，都推出自家的AI工具。但據《彭博》報道，微軟一直向一些搜尋引擎授權Bing的搜尋數據，日前該公司就不點名警告兩間搜尋引擎企業，指出如果繼續使用其AI工具，將會限制它們完全存取Bing的搜尋數據。

【AI瀏覽器】Opera瀏覽器引入ChatGPT　設AI提示方便睇重點

現時微軟有向DuckDuckGo、Yahoo和Neeva授權Bing的搜尋數據。例如，DuckDuckGo會使用Bing和自家的網絡爬蟲程式組合來提供搜尋結果，You.com和Neeva也會從Bing中提取部分結果，以節省爬取整個網絡所需的時間和資源。

此外，以上公司近期亦推出自家AI工具，例如DuckDuckGo推出的DuckAssist，可利用AI為網站生成內容摘要；You.com新增AI聊天功能，可為用戶的問題提供答案；Neeva也推出一個類似的AI工具，可生成附帶註釋的內容摘要。

【ChatGPT效應】微軟Bing下載量增7倍　Google Search下載量降2%

該報道提到，有知情人士表示，微軟不希望其競爭對手利用Bing的搜尋數據，來用作AI聊天機械人的資料來源，並認為以這種方式使用Bing的數據，是違反其合約原則；如果這些公司繼續濫用Bing的數據，微軟或會限制其存取Bing的權限，甚至終止與它們的協議。

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責任編輯：陳卓賢

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