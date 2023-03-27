【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）

▲ 南華早報刊載馬雲周一到訪杭州學校的相片

《彭博》今早引述消息人士報道，中國政府一直嘗試說服阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲回國，以幫助政府展示對商界的支持，但遭到馬雲拒絕，並表示自己已從阿里巴巴、螞蟻集團退下來，以及專注於研究農業技術。傳言廣傳後，馬雲經不同渠道展示自己已回中國內地，並在周一（27日）參觀一家他有份創辦的杭州雲谷學校。

到訪杭州雲谷學校 討論教育及ChatGPT

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阿里巴巴持有的《南華早報》報道，馬雲周一到訪杭州雲谷學校，與師生會面，更與學校討論教育問題和ChatGPT 技術。雲谷學校是一所涵蓋幼兒園到高中的私立學校，而馬雲在2017年起資助兼創辦該校。

與此同時，香港近日舉行巴塞爾藝術展Art Basel，據報馬雲在港期間亦有到巴塞爾藝術展參觀，報道形容「眾所周知，馬雲對繪畫和藝術充滿熱情」。

除了經自己持有的媒體發表新後報道，「 雲谷教育」在社交平台圖文片並茂，親證馬雲正身處 杭州。

事實上，內地周日（26日）晚上流傳馬雲已回杭州的影片，有人稱在杭州文一路隧道中目擊馬雲，馬雲乘坐一輛豐田Coaster，不時與身邊的人交談，並試圖用手擋住臉部以避免被拍攝到。

阿里巴巴中午前股價轉升 彭博：螞蟻難年內上市

▲ 阿里巴巴股價中午前突轉升，午後早段走弱後再拗腰彈

阿里巴巴周一（27日）早上跌1%，於中午收市前突然抽升，午後曾升5.5%，高見89.95元。不過，阿里巴巴尾市再度轉跌，全日跌不足0.1%，收報85.25元，成交達87億元。

彭博今早報道指，在阿里巴巴和螞蟻集團內部，馬雲已表示不要期望他會回國，而指即使他不在國內，他也會致力於公司取得成功。

另外，消息人士又指，螞蟻集團最終仍會計劃上市，但不太可能在今年內完成，但相信IPO或將剔除海外業務、區塊鏈等技術部門及數據庫服務等業務。而螞蟻集團的國際功能包括其交易網絡，則有可能獨立分拆集資，惟目前仍處初步階段，未來可能出現變化。其交易網絡可促進國家及地區的多個數字錢包之間的跨境支付。

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編輯：姚卓然

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