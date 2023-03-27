▲ 【阿里巴巴9988】馬雲據報拒絕中國政府回國邀請 另傳螞蟻集團不太可能今年內上市

《彭博》引述消息人士報道，中國政府一直嘗試說服阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲回國，以幫助政府展示對商界的支持，不過，這已遭馬雲拒絕，並表示自己已從阿里巴巴、螞蟻集團退下來，以及專注於研究農業技術。

消息人士指，在內部，馬雲已向阿里巴巴及螞蟻集團高層表示不要期望他會回國，而指即使他不在國內，他也會致力於公司取得成功。

另外，消息人士又指，螞蟻集團最終仍會計劃上市，但不太可能在今年內完成，但相信IPO或將剔除海外業務、區塊鏈等技術部門及數據庫服務等業務。而螞蟻集團的國際功能包括其交易網絡，則有可能獨立分拆集資，惟目前仍處初步階段，未來可能出現變化。其交易網絡可促進國家及地區的多個數字錢包之間的跨境支付。

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編輯：姚卓然

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