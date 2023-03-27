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【Twitter】Twitter最新估值跌至200億美元　不及馬斯克去年收購時一半

股市 09:41 2023/03/27

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【Twitter】Twitter最新估值跌至200億美元　不及馬斯克去年收購時一半

外電引述消費報道，馬斯克（Elon Musk）向Twitter員工發出電郵，指經過4個月的改革，僱員獎勵股份計劃內將根據企業估值近200億美元（約1560億港元）計算，意味Twitter最新估值不及其去年10月收購時440億美元估值的一半。

馬斯克去年稱，自己去年收購Twitter時，給予其估值過高，主要由於Twitter提供錯誤及誤導的聲明。馬斯克指，他已有一個明確但困難的方法，去助Twitter達到2500億美元估值的目標，這將會令員工今日收到的獎勵股份回報急升。

Twitter未有回應。馬斯克去年12月稱，Twitter的現金流差不多達至收支平穩。

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相關文章：【Twitter】Twitter周末再進行新一輪裁員　馬斯克據報正對公司進行一系列改革

相關文章：【Twitter】馬斯克︰過去數月非常艱難、須將Twitter從破產中拯救　現趨向收支平衡

編輯：陳韻妍

美股 估值過高 收購 馬斯克 Twitter
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