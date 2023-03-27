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【SVB】第一公民銀行正式入主矽谷銀行 　承接1190億美元存款

股市 13:27 2023/03/27

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【SVB】第一公民銀行正式入主矽谷銀行 　承接1190億美元存款

美國聯邦存款保險公司 （FDIC） 指，第一公民銀行（First Citizens BancShares，美：FCNCA）將承接矽谷銀行（Silicon Valley Bank， SVB）的所有存款和貸款。

當局指，截至3月10日，矽谷銀行總資產約為1670億美元，其銀行存款總額為1190億美元。FDIC估計，矽谷銀行倒閉對其存款保險基金 （DIF） 造成的損失約為200億美元。矽谷銀行的存戶將自動成為第一公民銀行的存戶。第一公民銀行承擔的所有存款將繼續由FDIC承保，直至保險限額。

是次的交易包括以165億美元的折扣價收購矽谷銀行約720億美元的資產。同時，大約900億美元的證券和其他資產將保留在破產管理中，由FDIC處置。

此外，FDIC還獲得了第一公民銀行普通股的股票增值權，潛在價值高達5億美元。

截至上周五（24日），總部位於北卡羅來納州羅利的第一公民銀行市值為84億美元。

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