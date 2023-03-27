【渣打2888】渣打集團計劃出售約旦業務︰協議符全球戰略

▲ 【渣打2888】渣打集團出售約旦業務

渣打集團 （02888） 計劃出售其約旦業務給阿拉伯約旦投資銀行（AJIB）。報道指，渣打與AJIB達成協議，但須經央行批准。渣打的企業、商業和機構銀行業務、消費貸款及私人銀行業務將遷移至AJIB，所有員工亦會同步轉移。

渣打銀行非洲和中東行政總裁Sunil Kaushal表示，協議符合渣打的全球戰略，旨在提高效率、降低複雜性，並將非洲中東地區的資源，重新分配到最有潛力推動規模、增長及發展的地區。更好地支持客戶。

AJIB已收購匯豐約旦銀行業務

渣打曾於2022年4月表示，計劃離開安哥拉、喀麥隆、岡比亞、約旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韋7個市場。

AJIB於2014年已收購匯豐在約旦的銀行業務，並於去年收購科威特國家銀行在約旦的銀行業務。

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責任編輯︰梁浩碩