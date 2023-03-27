【港股市況】馬雲現身杭州、阿里巴巴升逾1%　美團、小米績後向下　恒指跌逾百點失250天綫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日續跌百點，失守250天綫。恒生指數低開63點，其後走勢向下，曾跌約400點，阿里巴巴 （09988） 中午收市前突抽升半成，帶動大市一度轉升。恒指中午收報19815點，跌100點，跌穿250天綫（約19838點），成交近753億元。科指跌1.7%，報4151點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升近2%，美團 （03690） 績後跌逾4%，騰訊 （00700） 跌逾1%。中石化 （00386） 績後跌逾3%，百度 （09988） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +29 +28

即市走勢︰

【13：33】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至約1.6%，報86.65元，恒指跌約180點，報19735點，科指跌1.8%，報4149點。

【13：40】阿里巴巴 （09988） 力撐，大市最新跌約152點，報19763點，科指跌1.6%，報4157點。阿里巴巴持有《南華早報》SCMP中午後發表報道指，馬雲已回到內地，並參觀他在杭州市創辦的一所學校。

【13：29】阿里巴巴 （09988） 最新升逾3%，內地流傳馬雲已回杭州。

【13：13】港交所 （00388） 跌2%，低見333.8元。

【13：08】大市跌幅擴大至近200點，報19724點，跌191點。

【13：00】港股午後初段跌約125點，報19790點，科指跌1.9%，報4144點。阿里巴巴 （09988） 升2%，美團 （03690） 跌逾4%，騰訊 （00700） 跌近2%。

【12：58】【業績｜新能源車】雅迪控股去年利潤增58% 末期息升至40仙 另3名獨立非執董辭任

【12：39】【業績｜工業股】建滔集團去年少賺66%、末期息削至75仙 今年首兩個月覆銅面板單價下跌

【12：26】【業績｜食品股】日清食品去年溢利增加4% 末期息升至15.16仙

【12：00】恒指中午收報19815點，跌100點，跌穿250天綫（約19838點），成交近753億元。科指跌1.7%，報4151點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升近2%，美團 （03690） 績後跌逾4%，騰訊 （00700） 跌逾1%。中石化 （00386） 績後跌逾3%，百度 （09988） 跌逾2%。

【11：48】阿里巴巴 （09988） 升逾半成，大市轉升19點。

【11：46】大市跌幅收窄至約90點，報19824點。

【11：44】阿里巴巴 （09988） 最新升近2%，高見86.95元。

【11：39】港股短綫向上，最新報19722點，跌196點，科指跌2%，報4140點。

【11：37】阿里巴巴 （09988） 回升0.5%，報85.75元。

【11：34】恒指跌幅略收窄至300點內，報19618點，跌297點，今早曾跌最多406點，低見19509點。

【11：34】美團 （03690） 最新跌逾5%，報132.5元，今早曾低見130.6元日。

【騰訊派美團】美團7.07億股存入CCASS、1/3流入散戶行 騰訊大股東Naspers料暫未行動

【11：30】上證半日跌1%，深證跌0.6%，創業板指升0.5%。

【11：15】【國產ChatGPT】百度「文心一言」應用產品發佈會據報臨時取消 股價跌逾3%

【11：10】煜盛文化 （01859） 股價挫五成，破底低見0.085元，成交2004萬元。

【11：03】大市低位反彈近百點，跌幅略收窄至約300點，至19600點。

【11：01】卓悅 （00653） 最新報0.119元無升跌，股價復牌今早曾破頂高見0.17元。

【10：57】兗礦能源 （01171） 升幅擴大至近一成，高見25.35元。

【10：43】恒指跌近400點，報19531點，跌384點，科指跌3.2%，報4089點。

【10：42】【業績｜水泥股】中國建材插9% 去年利潤削半、末期息少45%派0.378元人幣

【10：35】百度 （09888） 跌逾4%，低見147.4元。

【10：30】聯想 （00992） 逆市靠穩，升0.5%高見8.96元。

【10：27】美團 （03690） 最新跌逾4%，騰訊 （00700） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，小米 （01810） 跌逾4%，京東 （09618） 跌4%。

【10：17】網上醫療股回吐，平安好醫生 （01833） 跌逾2%，京東健康 （06618） 跌近4%，阿里健康 （00241） 跌逾1%。

【10：04】恒指最新跌約321點，報19594點，科指跌2.2%，報4130點。

【09：51】金山軟件 （03888） 逆市升近4%，破頂高見38.5元。

【09：48】【阿里巴巴9988】馬雲據報拒絕中國政府回國邀請 另傳螞蟻集團不太可能今年內上市

【09：46】美團 （03690） 早段曾跌6%，低見130.8元，最新跌逾4%，報133.6元。

【09：45】三大中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 跌1%，聯通 （00762） 升0.7%，中電信 （00728） 升2%。

【09：42】神華 （01088） 績後跌逾5%，低見23.9元。神華年度純利729億元人民幣，升41.8%，派末期股息每股2.55元人民幣。

【09：37】大市最新跌近300點，美團 （03690） 跌逾5%，小米 （01810） 跌3%，騰訊 （00700） 跌近2%。

【09：35】滙豐 （00005） 跌逾1%，渣打 （02888） 跌近4%。

【09：34】大市開市初段跌約190點，報19724點，科指跌近1%，報4183點。

【09：33】中石化 （00386） 跌幅擴大至逾6%，低見4.35元。

【09：33】美團 （03690） 績後向下，股價開市後跌逾4%，低見132.6元，小米 （01810） 跌逾3%，低見11.98元。

【09：32】卓悅 （00653） 復牌後早段逆市升逾42%，破頂高見0.17元。

【09：26】兗礦能源 （01171） 年度純利304億人民幣，升79.5%，派末期股息每股3.07元人民幣，特別股息每股1.23元人民幣，及每10股送5股紅股。兗礦能源股價績後升逾7%。

【09：22】中石化 （00386） 績後跌4%。

【業績｜油股】中石化擬集資120億人幣 末期息0.195元減37%

【09：22】美團 （03690） 績後跌逾1%，小米 （01810） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%，恒指低開63點，開報19851點，科指跌0.4%，報4209點。

【小米業績】小米第四季經調整溢利按年跌67%、仍勝預期 總裁：上半年手機市場大盤未恢復

【09：13】期指開報19930點，升30點。

【09：05】【生科股】康哲藥業：甲氨蝶呤注射液中國新藥上市申請獲批

【08：39】卓悅控股 （00653） 今早復牌。

【08：39】【渣打2888】渣打集團計劃出售約旦業務︰協議符全球戰略

【08：14】恒指黑期升約17點，報19936點，道指期貨升156點，報32590點。

【08：03】【業績｜醫藥股】國藥去年多賺近一成 末期息增9.3%至0.82元人民幣

【08：03】【業績｜GOGOX】快狗打車去年虧損擴大至12億人幣 不派息

【07：45】【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份未獲超購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】四大內銀有望增派息額？︱年青女教師工作年餘儲40萬首期買飛揚

【07：45】港股ADR收報19892點，跌23點或0.1%。美團 （03690） 績後ADR造好，折合報145.81元，較港收市價高5.61元或4%。滙豐 （00005） ADR折合報51.94元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報375.62元，較港收市價低1.18元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.27元，較港收市價低0.03元。

【美團業績】美團去年第4季收入升21.4%、經調整淨利8.29億人幣 同勝預期

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美股上周五先跌後升，歐美銀行危機繼續衝擊全球金融市場，拖累美股早段挫300點，即市低見31805點；中段大市喘穩反覆上升。道指上周五升132點或0.4%，收報32237點；納指升36點或0.3%，收報11823點；標指升22點，收報3970點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌36點 美團ADR高港4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩