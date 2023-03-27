【港股市況】美團ADR較港高4%　恒指黑期升約17點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微低開23點，恒指料開報19892點。美團 （03690） 績後ADR造好，折合報145.81元，較港收市價高5.61元或4%。滙豐 （00005） ADR折合報51.94元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報375.62元，較港收市價低1.18元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.27元，較港收市價低0.03元。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：05】【生科股】康哲藥業：甲氨蝶呤注射液中國新藥上市申請獲批

【08：39】卓悅控股 （00653） 今早復牌。

【08：39】【渣打2888】渣打集團計劃出售約旦業務︰協議符全球戰略

【08：14】恒指黑期升約17點，報19936點，道指期貨升156點，報32590點。

【08：03】【業績｜醫藥股】國藥去年多賺近一成 末期息增9.3%至0.82元人民幣

【08：03】【業績｜GOGOX】快狗打車去年虧損擴大至12億人幣 不派息

【07：45】【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份未獲超購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】四大內銀有望增派息額？︱年青女教師工作年餘儲40萬首期買飛揚

【07：45】港股ADR收報19892點，跌23點或0.1%。美團 （03690） 績後ADR造好，折合報145.81元，較港收市價高5.61元或4%。滙豐 （00005） ADR折合報51.94元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報375.62元，較港收市價低1.18元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.27元，較港收市價低0.03元。

【美團業績】美團去年第4季收入升21.4%、經調整淨利8.29億人幣 同勝預期

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五先跌後升，歐美銀行危機繼續衝擊全球金融市場，拖累美股早段挫300點，即市低見31805點；中段大市喘穩反覆上升。道指上周五升132點或0.4%，收報32237點；納指升36點或0.3%，收報11823點；標指升22點，收報3970點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌36點 美團ADR高港4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩