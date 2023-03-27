  • 19°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 10:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】美團績後曾跌6%　中石化跌逾6%　恒指跌近300點（不斷更新）

股市 10:04 2023/03/27

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微低開23點，恒指料開報19892點。美團 （03690） 績後ADR造好，折合報145.81元，較港收市價高5.61元或4%。滙豐 （00005） ADR折合報51.94元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報375.62元，較港收市價低1.18元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.27元，較港收市價低0.03元。

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

    • 即市走勢︰

    【10：04】恒指最新跌約321點，報19594點，科指跌2.2%，報4130點。

    【09：51】金山軟件 （03888） 逆市升近4%，破頂高見38.5元。

    【09：48】【阿里巴巴9988】馬雲據報拒絕中國政府回國邀請　另傳螞蟻集團不太可能今年內上市

    【09：46】美團 （03690） 早段曾跌6%，低見130.8元，最新跌逾4%，報133.6元。

    【09：45】三大中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 跌1%，聯通 （00762） 升0.7%，中電信 （00728） 升2%。

    【09：42】神華 （01088） 績後跌逾5%，低見23.9元。神華年度純利729億元人民幣，升41.8%，派末期股息每股2.55元人民幣。

    【09：37】大市最新跌近300點，美團 （03690） 跌逾5%，小米 （01810） 跌3%，騰訊 （00700） 跌近2%。

    【09：35】滙豐 （00005） 跌逾1%，渣打 （02888） 跌近4%。

    【09：34】大市開市初段跌約190點，報19724點，科指跌近1%，報4183點。

    【09：33】中石化 （00386） 跌幅擴大至逾6%，低見4.35元。

    【09：33】美團 （03690） 績後向下，股價開市後跌逾4%，低見132.6元，小米 （01810） 跌逾3%，低見11.98元。

    【09：32】卓悅 （00653） 復牌後早段逆市升逾42%，破頂高見0.17元。

    【09：26】兗礦能源 （01171） 年度純利304億人民幣，升79.5%，派末期股息每股3.07元人民幣，特別股息每股1.23元人民幣，及每10股送5股紅股。兗礦能源股價績後升逾7%。

    【09：22】中石化 （00386） 績後跌4%。

    【業績｜油股】中石化擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%

    【09：22】美團 （03690） 績後跌逾1%，小米 （01810） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%，恒指低開63點，開報19851點，科指跌0.4%，報4209點。

    【小米業績】小米第四季經調整溢利按年跌67%、仍勝預期　總裁：上半年手機市場大盤未恢復

    【09：13】期指開報19930點，升30點。

    【09：05】【生科股】康哲藥業：甲氨蝶呤注射液中國新藥上市申請獲批

    【08：39】卓悅控股 （00653） 今早復牌。

    【08：39】【渣打2888】渣打集團計劃出售約旦業務︰協議符全球戰略

    【08：14】恒指黑期升約17點，報19936點，道指期貨升156點，報32590點。

    【08：03】【業績｜醫藥股】國藥去年多賺近一成　末期息增9.3%至0.82元人民幣

    【08：03】【業績｜GOGOX】快狗打車去年虧損擴大至12億人幣　不派息

    【07：45】【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份未獲超購　一手中籤率100%（附分配結果連結）

    【07：45】【Morning精點】四大內銀有望增派息額？︱年青女教師工作年餘儲40萬首期買飛揚

    【07：45】港股ADR收報19892點，跌23點或0.1%。美團 （03690） 績後ADR造好，折合報145.81元，較港收市價高5.61元或4%。滙豐 （00005） ADR折合報51.94元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報375.62元，較港收市價低1.18元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.27元，較港收市價低0.03元。

    【美團業績】美團去年第4季收入升21.4%、經調整淨利8.29億人幣　同勝預期

    更多港股ADR及中概股報價︰

      點擊圖片放大
      • +3
      +2

    【07：30】美股上周五先跌後升，歐美銀行危機繼續衝擊全球金融市場，拖累美股早段挫300點，即市低見31805點；中段大市喘穩反覆上升。道指上周五升132點或0.4%，收報32237點；納指升36點或0.3%，收報11823點；標指升22點，收報3970點。

    即睇美股收市︰

      點擊圖片放大
      +7
      +6

    港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌36點　美團ADR高港4%（不斷更新）

    責任編輯︰梁浩碩

    港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
    看文章 ・ 賺取 ET Points

    hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

    立即領取

    下一篇文章

    【業績｜油股】中石化挫半成　擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%
    緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

    推薦文章

    【李小加創業】李小加再辦交易所　滴灌通澳門交易所試營運、賀一誠參與儀式
    【李小加創業】李小加再辦交易所　滴灌通澳門交易所試營運、賀一誠參與儀式
    【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
    【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
    【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
    【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
    【騰訊派美團】騰訊正式按「10送1」實物分派美團　散戶最快今日到手、每手相當於收息1400元
    【騰訊派美團】騰訊正式按「10送1」實物分派美團　散戶最快今日到手、每手相當於收息1400元
    【內銀業績前瞻】券商料四大內銀有望增派息額
    【內銀業績前瞻】券商料四大內銀有望增派息額
    【業績｜油股】中石化擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%
    【業績｜油股】中石化擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款