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【業績｜GOGOX】快狗打車跌逾3%創新低　去年虧損擴大至12億人幣　不派息

股市 09:57 2023/03/27

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【業績｜GOGOX】快狗打車去年虧損擴大至12億人幣　不派息

快狗打車 （02246） 去年收入按年升17%至7.7億元（人民幣‧下同），虧損擴大38%至12億元，按非《國際財務報告準則》計，經調整虧損淨額為2.3億元，毛利率下跌2.8個百分點至33.8%，並不建議派息。

快狗打車跌3.5%，報2.21元，創上市新低。

年內，快狗打車來自企業服務的收入按年增加26.7%至4.7億元。收入增加乃主要由於（i）受惠於全球及全國COVID-19疫情及旅遊限制放寬，集團於海外市場的收入激增，並於中國內地實現有機增長。比如，隨著集團的服務範圍擴大，集團於印度（+704.3%）及韓國（+31.9%）的收入增長強勁；（ii）電子商務行業客戶對物流服務的需求持續增加；及（iii）集團持續自各個行業的新客戶獲得合約。

來自平台服務的收入按年減少5.4%至2.4億元，主要是由於中國內地COVID-19疫情的負面影響令托運人活動減少。

至於增值服務的收入按年增加90%至5680萬元。增值服務主要包括燃料卡服務、廣告服務、車輛保養和維修服務及轉介服務。

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編輯：姚卓然

新冠肺炎疫情 疫情 港股 快狗打車（02246）
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