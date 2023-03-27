【業績｜醫藥股】國藥去年多賺近一成　末期息增9.3%至0.82元人民幣（第二版）

▲ 【業績｜醫藥股】國藥去年多賺近一成 末期息增9.3%至0.82元人民幣

國藥 （01099） 公布去年業績，全年淨利潤按年升9.8%至143.5億元，當中歸母淨利潤升9.9%至85.3億元人民幣，每股盈利2.73元人民幣，派末期息0.82元人民幣，增9.3%。

期內，經營溢利206億元人民幣，升4.5%，收入5521.5億元人民幣，按年升近6%，毛利474.3億元人民幣，升7.7%，毛利率8.59%。國藥總裁劉勇表示，防疫措施放寬利好集團，料整體業務有恢複性增長。

目前，國藥的應收款周轉天數按年增加2日至113日；存貨周轉天數增加3日至40日，財務總監李曉娟表示，防疫措施放開後，今年的周轉情況有望改善。

帶量採購涉及品種獲取率升刺激分銷收入

當中，醫藥分銷板塊的業務收入為4066億元人民幣，按年升4.3%，佔集團總收入比例為71.3%，增長主要是由於零售藥店分銷規模增大，帶量採購涉及品種的獲取率上升；醫療器械板塊業務收入1208.5億元人民幣，增長11.8%，連續三年增長超過10%。藥品零售業務實現收入329.8億元人民幣，升13.5%。其他業務分部收入102.1億元人民幣，升近4%。

董事會秘書吳壹建指，帶量採購對公司影響不大，目前已運作四年，有完整的對冲方法應對部分收入及毛利潤受影響，可確保銷售收入及利潤符合指引。

他又預計，未來普通藥的銷售佔比會顯著下降，特藥的佔比會有所增加。此外，劉勇指，醫藥分銷業務會較去年改善，未來創新藥會帶動業務增長，佔總收入的份額會逐步增加。

（第二版加入業績會内容）

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責任編輯︰梁浩碩

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