  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜醫藥股】國藥去年多賺近一成　末期息增9.3%至0.82元人民幣（第二版）

股市 18:17 2023/03/27

分享：

分享：

【業績｜醫藥股】國藥去年多賺近一成　末期息增9.3%至0.82元人民幣

國藥 （01099） 公布去年業績，全年淨利潤按年升9.8%至143.5億元，當中歸母淨利潤升9.9%至85.3億元人民幣，每股盈利2.73元人民幣，派末期息0.82元人民幣，增9.3%。

期內，經營溢利206億元人民幣，升4.5%，收入5521.5億元人民幣，按年升近6%，毛利474.3億元人民幣，升7.7%，毛利率8.59%。國藥總裁劉勇表示，防疫措施放寬利好集團，料整體業務有恢複性增長。

目前，國藥的應收款周轉天數按年增加2日至113日；存貨周轉天數增加3日至40日，財務總監李曉娟表示，防疫措施放開後，今年的周轉情況有望改善。

帶量採購涉及品種獲取率升刺激分銷收入

當中，醫藥分銷板塊的業務收入為4066億元人民幣，按年升4.3%，佔集團總收入比例為71.3%，增長主要是由於零售藥店分銷規模增大，帶量採購涉及品種的獲取率上升；醫療器械板塊業務收入1208.5億元人民幣，增長11.8%，連續三年增長超過10%。藥品零售業務實現收入329.8億元人民幣，升13.5%。其他業務分部收入102.1億元人民幣，升近4%。

董事會秘書吳壹建指，帶量採購對公司影響不大，目前已運作四年，有完整的對冲方法應對部分收入及毛利潤受影響，可確保銷售收入及利潤符合指引。

他又預計，未來普通藥的銷售佔比會顯著下降，特藥的佔比會有所增加。此外，劉勇指，醫藥分銷業務會較去年改善，未來創新藥會帶動業務增長，佔總收入的份額會逐步增加。

（第二版加入業績會内容）

相關文章：

【業績｜醫藥股】藥明生物跌2%　去年經調整純利增5成　惟毛利率跌　不派息

【業績｜醫藥股】石藥全年多賺9%　增派末期息派11港仙、午後曾升近8%

責任編輯︰梁浩碩

【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（上）今年應揀咩地區股票？專家提醒勿揀XX基金

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（上）今年應揀咩地區股票？專家提醒勿揀XX基金 立即收看

港股 國藥控股（01099）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜旅遊股】復星旅遊文化：Club Med今年首兩個月營業額10年新高

下一篇文章

【業績】移卡去年經調整EBITDA增長73%不派息　料今年支付服務總GPV介乎2.7萬億至2.9萬億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】馬雲現身杭州、阿里巴巴偏軟　美團績後挫逾6%　恒指跌347點失250天綫（不斷更新）
【港股市況】馬雲現身杭州、阿里巴巴偏軟　美團績後挫逾6%　恒指跌347點失250天綫（不斷更新）
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
【內銀業績前瞻】券商料四大內銀有望增派息額
【內銀業績前瞻】券商料四大內銀有望增派息額
【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款