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【業績｜醫藥股】國藥去年多賺近一成　末期息增9.3%至0.82元人民幣

股市 08:03 2023/03/27

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【業績】國藥去年多賺近一成　末期息增9.3%至0.82元人民幣

國藥 （01099） 公布年度業績。國藥全年淨利潤按年升9.8%至143.5億元，當中歸母淨利潤升9.9%至85.3億元人民幣，每股盈利2.73元人民幣，派末期息0.82元人民幣，增9.3%。

期內，經營溢利206億元人民幣，升4.5%，收入5521.5億元人民幣，按年升近6%，毛利474.3億元人民幣，升7.7%，毛利率8.59%。

當中，醫藥分銷板塊的業務收入為4066億元人民幣，按年升4.3%，佔集團總收入比例為71.3%，增長主要是由於零售藥店分銷規模增大，帶量採購涉及品種的獲取率上升。

另外，醫療器械板塊業務收入1208.5億元人民幣，增長11.8%，連續三年增長超過10%。藥品零售業務實現收入329.8億元人民幣，升13.5%。其他業務分部收入102.1億元人民幣，升近4%。

【業績｜醫藥股】藥明生物跌2%　去年經調整純利增5成　惟毛利率跌　不派息

【業績｜醫藥股】石藥全年多賺9%　增派末期息派11港仙、午後曾升近8%

責任編輯︰梁浩碩

港股 國藥控股（01099）
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