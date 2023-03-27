hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券
【業績｜醫藥股】國藥去年多賺近一成 末期息增9.3%至0.82元人民幣
股市 08:03 2023/03/27
國藥 （01099） 公布年度業績。國藥全年淨利潤按年升9.8%至143.5億元，當中歸母淨利潤升9.9%至85.3億元人民幣，每股盈利2.73元人民幣，派末期息0.82元人民幣，增9.3%。
期內，經營溢利206億元人民幣，升4.5%，收入5521.5億元人民幣，按年升近6%，毛利474.3億元人民幣，升7.7%，毛利率8.59%。
當中，醫藥分銷板塊的業務收入為4066億元人民幣，按年升4.3%，佔集團總收入比例為71.3%，增長主要是由於零售藥店分銷規模增大，帶量採購涉及品種的獲取率上升。
另外，醫療器械板塊業務收入1208.5億元人民幣，增長11.8%，連續三年增長超過10%。藥品零售業務實現收入329.8億元人民幣，升13.5%。其他業務分部收入102.1億元人民幣，升近4%。
【業績｜醫藥股】藥明生物跌2% 去年經調整純利增5成 惟毛利率跌 不派息
【業績｜醫藥股】石藥全年多賺9% 增派末期息派11港仙、午後曾升近8%
責任編輯︰梁浩碩
看文章 ・ 賺取 ET Points