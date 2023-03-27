▲ 【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份未獲超購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

達勢股份 （01405） 公布招股價結果。Domino's Pizza（達美樂比薩，美：DPZ）的中港澳獨家總特許經營商達勢股份以每股46元定價，為招股價範圍46元至55元的下限定價，集資淨額4.6億元，一手中籤率100%，人人有份。達勢股份將於3月28日掛牌。【分配結果連結】

達勢股份於香港公開發售認購不足，共錄得1412人認購，認購合共575,500股，相當於香港公開發售項下初步可供認購總數的約0.45倍，未獲超額認購。國際發售則超額認購0.9倍。

所得款項淨額約5.15億元或4.03億元，當中約90%將於未來兩年用於擴張門店網絡，餘下約10%用作一般企業用途。

【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份1405再次招股 入埸費約5555元

【新股IPO】中證監發信關注萬達商管3度申請香港上市進度 憂觸發300億回購條款

【新股IPO】中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特再遞表 料集資約78億元 瑞信為保薦人

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩