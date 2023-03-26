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【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

股市 23:16 2023/03/26

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橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）在中國發展高層論壇上表示，世界正面臨三個痛苦的地震式巨變危險邊緣，分別是1）巨額債務的貨幣化；2）由於財富和價值觀差異所引發的大規模內部衝突；3）全球大國之間的衝突。

達里奧指出，從全球經濟發展形勢看，經濟上升趨勢中存在很大的周期性波動。這些大周期產生了所謂的好時期和壞時期。在周期中，債務、資產和負債變得太大而無法持續，導致巨額債務和經濟重組，並以貨幣化債務等形式出現。

他指，全球現在正處於短期債務周期的一段，以聯儲局為首的各國央行收緊貨幣和信貸以抗擊通脹，以至於市場正在崩潰，經濟即將走弱。

世界正處在國際地緣政治周期中，達里奧提到，大國之間存在着看似不可調和的分歧。一個國家的緊張局勢可能會惡化進而引發其他國家的緊張局勢，使其中每一個國家和整個環境更加危險。

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編輯：袁諾曦

財政政策 貨幣政策 達里奧 經濟 通脹 對沖基金
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