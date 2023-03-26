▲ 【業績｜旅遊股】復星旅遊文化去年虧損收窄至5.44億人幣 首兩月三亞亞特蘭蒂斯營收反彈10%

復星旅遊文化 （01992） 公布截至去年業績，收入錄137.78億元（人民幣，下同），按年增48.8%；虧損約5.45億元，按年收窄80.0%。

復星旅遊文化稱，去年休閒度假服務提供商Club Med收入120.11億元，按年增108.4%，恢復至2019年的99.1%，然而各地區的復甦情況並不均衡，美洲及歐非中東的營業額分別增加33.1%及3.7%，而於亞太地區減少48.3%。

另外，復星旅遊文化旗下海南省度假區三亞亞特蘭蒂斯營收跌39.7%至8.77億元，到訪客戶由470萬減少至290萬人次；客房平均每日房價約2440元。

復星旅遊文化稱，今年內地疫情旅行限制解除，首兩個月，三亞亞特蘭蒂斯營業額約3.99億元，按年增長10.1%，平均客房入住率達96.0%，客房平均每日房價達2,893.0元，高過2022年全年的2440元。

復星旅遊文化去年資本開支為12.18億元，按年增33.2%，復星旅遊文化指，將在節省短期成本及實現長期效益與靈活性之間保持平衡，使未來能夠有效運營。

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編輯：李哲毅