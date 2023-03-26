【新型電池】本地初創Luquos Energy獲煤氣公司戰略投資　將進軍全球儲能設備市場

▲ 易池新能盧怡君教授（中）及其團隊致力研發及優化「安全及低成本的液流電池」

專注發展新型液流電池的本港初創企業Luquos Energy（易池新能）宣布，獲煤氣公司戰略投資數千萬元，現正與政府部門、企業洽商合作，準備大規模生產，進軍全球的儲能設備市場。

現時可再生能源，其中一個技術樽頸，Luquos Energy則研發既安全，成本又低的新型液流電池，預料可取代鋰電池，成為大規模儲能設施。

Luquos Energy（易池新能）創辦人、中大機械與自動化工程學系教授盧怡君表示，正與咪錶管理公司合作，測試於咪錶應用液流電池。

她解釋，液流電池的儲電介質是水溶液，不會有火警風險，如改用其公司開發的「鋅—碘—溴電解液液流電池」，便可實現在咪錶安裝太陽能板為電池充電，使用百分百的綠色能源。電池預計使用15至20年也毋須更換，對比壽命只有幾年的鋰電池，划算很多。

盧怡君指，成立只兩年多的Luquos Energy，除了發展鋅—碘—溴液流電池，團隊又研發新一代「離子交換膜」，提升「硫—碘液流電池」產電效能，較舊有的「全釩液流電池」高一倍。盧表示目標是量化生產，兩種電池雙線發展。

新型液流電池項目早前獲煤氣公司和國家電投聯合舉辦的首屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」季軍，並得到煤氣公司青睞，獲數千萬港元的戰略投資，盧怡君透露，已有不少企業、機構，包括停車場公司、污水處理公司向他們洽商購買液流電池，或找合作提供充電服務。

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編輯：李哲毅