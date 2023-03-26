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【美股一周前瞻】美國周五公布2月PCE數據　歐元區3月CPI料按月升幅擴大（附數據表）

股市 22:30 2023/03/26

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歐美周五公布通脹數據　歐元區3月CPI料按月升幅擴大

美國聯儲局上周議息後，市場目光轉為本周五公布的歐美通脹數據，美國為儲局視作通脹指標的2月PCE物價指數，料按年回落至5.1%，歐元區為3月CPI，料按年回落逾1個百分點至7.1%，但按月升幅料擴至1.1%。

本周多名儲局官員講話，包括理事傑斐遜、副主席巴爾、紐約聯儲銀行行長威廉斯及里士滿聯儲銀行行長巴金。當中，僅巴金沒有議息投票權。

美銀策略師Michael Hartnett表示，由於憂慮經濟放緩加劇，投資者正以疫情以來最快的速度流向現金。

即使出現歐美銀行業信心危機，但仍未令歐美英央行對加息卻步。美銀引述EPFR Global最新數據，截至上周三指，全球貨幣基金淨流入1430億美元，為自2020年3月以來最大吸資規模，推升貨幣市場基金資產至5.1萬億美元，為紀錄以來最高水平。

Michael Hartnett認為，信貸及股票市場對減息預期太進取，對衰退的恐懼不足，預期投資級別債券的利差及股票將在未來3至6個月受到衝擊。現在是一個比正常熊市時間更長的熊市，政策干預意味股市並未消化大幅下跌，而最大的牛市浮現僅在最大跌幅之後發生。

美股上周繼續反覆上揚，道指上周五收報32238點，全周升1.2%，納指收報32,286點，全周升1.4%，標指收報3979點，全周升1.6%。

本周外圍重點數據
日期 項目 預測 前值
28/3 美國1月FHFA房價指數（按月） -0.30% -0.10%
美國1月S&P/CS20座大城市房價指數年率（按年） ＋2.5% ＋4.6%
29/3 美國2月成屋待完成銷售（按月） -3.00% ＋8.1%
30/3 美國首領失業救濟金人數 19.6萬 19.1萬
美國連續申領失業救濟金人數 169.7萬 169.4萬
美國去年第四季GDP年化終值（按季） ＋2.7% ＋2.7%
31/3 歐元區3月CPI （按年） ＋7.1% ＋8.5%
歐元區3月核心CPI （按年） ＋5.7% ＋5.6%
美國2月PCE物價指數（按年） ＋5.1% ＋5.4%
美國2月核心PCE物價指數（按年） ＋4.7% ＋4.7%
美國3月密歇根大學消費者預期指數終值 63.4 64.7

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編輯：袁諾曦

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