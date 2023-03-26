▲ 【業績｜資源股】紫金礦業去年多賺28% 預計金、銅、鋅價格維持高位

紫金礦業 （02899） 公布去年業績，營業收入2703.29億元，按年增長20.1%；純利200.42億元，按年增27.9%；每10股派股息2元，按年多66.7%。

紫金礦業預計，美元加息幅度漸緩，全球新能源轉型加速，中國正採取系列強力措施確保經濟穩定增長，支撑金、銅、鋅、鋰等主營金屬價格在一定時期內保持相對高位。

紫金礦業去年礦產銅為87.7萬噸，按年增48.7%；礦產金為56.4萬噸，按年增18.8%；礦產鋅（鉛）為40.2萬噸，按年增1.48%。去年銅、金及鋅分別貢獻總銷售收入24.8%、38.4%及4.6%；貢獻毛利49.4%、24.6%及7.7%。

紫金礦業發布3年計劃，目標2025年礦產銅117萬噸、 礦產金90萬噸、礦產鋅鉛48萬噸、碳酸鋰12萬噸；冀銅、金 礦產品產量進入全球前3至5位，鋰產量進入全球前10位。

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編輯：李哲毅