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法媒指摩納哥親王夫婦分居 王妃戴訂婚戒破婚變謠言

環球社會熱點 08:05 2023/03/27

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摩納哥的夏琳王妃（Princess Charlene）嫁入王室12年，近年屢傳婚變。夏琳早前未有戴訂婚鑽戒亮相，法媒聲稱夏琳與丈夫摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）已分居。摩納哥王室隨即駁斥謠言，夏琳其後出席活動也重新佩戴訂婚鑽戒。

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阿爾貝二世2010年向夏琳求婚時，選擇了一枚意大利珠寶商Repossi定製的梨形切割鑽戒，作為訂婚戒指。

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夏琳婚後頭幾年經常佩戴這枚鑽戒，但自2017年以來。不論公開或私人場合都已已極少佩戴這枚鑽戒亮相。她上周五（24日）以一身簡約裝束出門時，也並未戴上戒指。

法國雜誌《ROYAUTÉ》早前也聲稱夏琳與阿爾貝二世分居，摩納哥王室發言人聲稱《ROYAUTÉ》散布惡意謠言，促請外界無視其毫無根據的報道。

阿爾貝二世夫婦早前出席一個年度女性頒獎典禮時，夏琳穿著銀色禮服亮相，手上也特別佩戴訂婚戒指。

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雖然夏琳近年出現健康問題，但過去幾個月已恢復履行公務，擔任嘉賓頒獎時也看似精神不俗。

法媒以往也曾有報道，聲稱夏琳當年曾嘗試逃婚，但王室同樣否認上述傳聞。

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責任編輯：鄭錦玲

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