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【業績｜油股】中石化擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%

股市 19:47 2023/03/26

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【業績｜油股】中石化擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%

中石化 （00386） 公布截至去年12月底止全年業績，國際原油價格上漲，帶動石油石化產品價格上漲，按國際會計準則，收入3.3萬億元（人民幣，下同），按年升21.1%，經營費用亦增加22.5%至3.2萬億元，純利661.53億元，按年跌8.1%，末期息0.195元，按年跌37.1%，連同中期息0.16元，全年派息0.355元，跌24.5%，現價股息率8.65厘，中石化董事馬永生指，加上年內回購金額，合併計算後年度分紅比例約為71%。

中石化同時宣布，中國石化集團以現金方式認購22.388億股A股，每股發行價5.36元，較上周五收市價折讓2.9%，佔發行股數1.87%，集資不超過120億元，用於清潔能源及高附加值材料項目。

中石化指，抓住高油價機遇，加強高質量勘探，擴大效益建產規模，境內油氣儲量替代率165%，境內油氣當量產量創歷史新高，盈利創近十年最好水平。油氣當量產量488.99百萬桶，按年增1.9%，原油產量280.86百萬桶，按年增0.4%，天然氣產量1248.75億立方英尺，增4.1%。

煉油業務方面，全年加工原油2.42億噸，按年跌5.1%，生產成品油1.4億噸，按年跌4.1%，其中柴油產量按年增長5.4%至63.09億噸。

至於營銷及分銷板塊，境內成品油經銷量1.63億噸，按年跌5.1%；化工生產乙烯1343.7萬噸，按年升0.4%。

中石化預期，全年計劃生產原油280.23百萬桶，計劃天然氣生產1291.8十億立方英尺。煉油板塊全年計劃加工原油2.5億噸，生產成品油1.46億噸。在營銷及分銷板塊，全年計劃境內成品油經銷量1.75億噸。化工板塊全年計劃生產乙烯1,400萬噸。

中石化去年資本支出1891億元，按年增12.6%，預計今年資本支出1658億元。

【業績│油股】中石化挫4%創七個月低　受累煉化業務虧損、上季純利大減38%至128億人幣　啟動境內外股份回購

【中石化386】中石化去年油氣產量增長2%　天然氣產量增幅勝原油

記者：譚志偉

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