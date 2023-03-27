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澳洲婦食薯條口腔灼傷患創傷後遺症 獲賠逾584萬

環球社會熱點 09:05 2023/03/27

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澳洲女子Karis Louise Pringle和9歲兒子，到連鎖快餐店Chicken Treat位於西澳州班伯利（Bunbury）的分店購買晚餐。她回家途中食數條薯條，發現薯條味道十分奇怪，口腔和嘴唇都有刺痛感。原來這間快餐店在薯條上誤灑上與鹽相似的化學物，法院早前判快餐店需向她賠償逾112萬澳元（約584萬港元）。

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事發於2013年5月，年僅26歲的Karis察覺異樣後立即折返店舖，詢問店員後得悉，有人錯誤在薯條混入一種溫和清潔劑，叫她回家漱口後就會無事。

但Karis情況惡化，嘴唇出現水泡及開始嘔吐。Karis致電餐廳再度詢問詳情，店員才承認薯條混入具有腐蝕性的氫氧化鈉（caustic soda，亦稱燒鹼），敦促她立即前往醫院。

她最終乘坐飛機前往位於珀斯的醫院就診，接受內窺鏡等一系列檢查和治療。Karis Louise Pringle透露，連同她及兒子在內，事故一共造成11人受影響。

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事件為Karis帶來長期健康影響，她進食熱、冷或鹹的食物時，口腔仍感到刺痛，感覺猶如觸電。她現時只能喝水和進食清淡食物，即未能外出就餐。

據悉，她從此不再相信他人為她準備的食物，甚至因此拒絕出席姊妹在意大利的婚禮。她2015年因此被解僱，其後求職一直失敗。

法官Belinda Londsdale表示，雖然Karis生理上可以工作，但精神方面未能工作，或因事故患上創傷後遺症（PTSD）。

法官認為後遺症基本上會繼續存在，所以判餐廳經營商Tabloid向Karis賠償逾112萬澳元，其中包括約44.9萬澳元（約234萬港元）的收入損失和35萬澳元（約182.7萬港元）的未來經濟損失。

責任編輯：李俊儀

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