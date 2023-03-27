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AOC拍片反對美國封殺TikTok 《紐郵》封「中國大使」

環球社會熱點 08:35 2023/03/27

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美國以國家安全為由尋求封殺社交平台TikTok，美國民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）反於TikTok拍片表態反對封殺TikTok。美媒《紐約郵報》炮轟AOC淡化TikTok威脅，更將AOC封為「中國大使」。

英少年挑戰外國版「澳牛」 入店10分鐘講錯兩個字被逐 【下一頁】

AOC上周六（25日）於TikTok上載首段影片，表示TikTok於美國擁有超過1.5億用戶，而美國以往從未針對任何一間社交媒體公司，禁止其於美國境内營運。

反對TikTok人士憂慮平台收集驚人數量的數據，主張禁用TikTok。但AOC認為，全面封殺TikTok無法真正解決問題核心。

AOC聲稱美國是全球唯一沒有就保障私隱或重要數據立法的發達國家，批評美國政府沒有真正監管的情況下，放任大型社交媒體公司收集大量深度個人數據。

佛州校長被迫辭職 遭家長投訴上堂展示「色情」大衛像 【下一頁】

AOC指如果TikTok帶來嚴重國家安全風險，國會理應收到相關機密簡報，但卻未有發生此事。

《紐郵》斥責AOC上述言論，是淡化了TikTok的威脅。《紐郵》更引述紐約州國會代表團一名資深成員的説法，指AOC這個名字應為「中國大使」（Ambassador of China）的縮寫。

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責任編輯：鄭錦玲

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