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阿富汗前空軍機師或被逐至盧旺達 曾與英軍抗塔利班

環球社會熱點 19:00 2023/03/26

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英國政府早前宣布，將偷渡入境尋求庇護的難民驅逐至東非國家盧旺達。一名前阿富汗空軍機師曾與英軍一同服役對抗塔利班，透露自己也正面臨被遣送至盧旺達的危機。他指大批阿富汗部隊成員無法透過安全通道抵達英國，要乘坐小船偷渡入境英國尋求庇護。

英國會通過北愛貿易調整新協議 多名保守黨人反對 【下一頁】

該名阿富汗退役空軍中尉透露，他曾執行約30次任務對抗塔利班，獲聯軍上司讚許為愛國者（patriot）。但塔利班接管阿富汗政權後，他被迫匿藏而未能透過安全抵達英國，現正居住在內政部為庇護申請者提供的酒店中。

他形容，包括自己在內有大批阿富汗軍人被英軍及美軍遺忘。他不滿因英方違背合作和友誼的承諾，每日都遭受威脅會被送至盧旺達或阿富汗。他強調自己和塔利班及「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）成員不同，曾協助英軍，敦促英國履行承諾。

威廉突訪波蘭 感謝英軍捍衛自由 【下一頁】

有內政部官員在電郵中向該名退役空軍指，當局尚未就其個案作最終決定。但當局有證據顯示他在入境英國前，曾到訪意大利、瑞士及法國，或對其申請造成影響，可能將其送至盧旺達。

英國駐阿富汗部隊前負責人Rich Kemp承認，雖然英國最初支援阿富汗的措施成效不錯，但仍有大批人士滯留當地。

數據顯示，去年共有逾9,000名阿富汗人乘船偷渡入境英國，為比例最高的群體。《獨立報》報道，有阿富汗難民更收到通知，其庇護申請文件必須得到塔利班批准，國防部已就此致歉並展開調查。

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責任編輯：李俊儀

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