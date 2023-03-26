瑞士財長：有必要合併瑞銀瑞信 否則瑞信會撑不過上周一

瑞士財政部長Karin Keller-Sutter為瑞士兩家最大銀行被迫緊急合併提出辯解，稱有必要動用緊急狀態法以穩定局勢，若當時沒有為瑞士信貸（Credit Suisse）的問題找出迅速解決方案，該行會撑不到上周一（20日）。

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Karin Keller-Sutter在接受《新蘇黎世報》訪問表示，如果沒有解決方案，瑞士國內與瑞信的支付交易會嚴重中斷，甚至可能崩潰，各種工資和賬單也就無法支付。

她又表示，瑞士政府的聯邦委員會只做了實現穩定目標所絕對必要的事。若然不有所作為，瑞信的股票在周一就會變得一文不值，股東會甚麼也得不到。

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早前在瑞士當局的安排下，3月19日瑞銀同意以30億瑞郎的股票收購瑞信，並同意承擔高達50億瑞郎的損失。

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責任編輯：鄭昊彤