【券商點睇】零跑汽車去年銷量增速明顯 毛利率進一步改善可期

中金表示，考慮到零跑汽車（09863）産品矩陣進一步拓寬，維持「跑贏行業」評級，目標價35.7元，較當前股價有15.5%的上行空間。該行認爲，伴隨零跑交付量增長，規模效應有待繼續釋放，公司毛利率進一步改善可期。

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公司去年收入123.85億元，同比增加295.42%，其中第4季收入30.15億元，同比增116.16%，業績符合該行預期。期內各車型銷量增速明顯，産品高性價比、單車制造成本占比下降等多因素推動毛利率邊際改善。

該行指出，去年公司3款車型交付量達到111,168輛，較2021年的43,748輛增長154%。該行認爲，公司22年營收高增，主要原因包括産品結構調整。展望未來，該行料公司業績將持續受益新車型推出與全系車型升級，營收增長將進入快車道。

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另外公司近期推出T系列和C系列多款改款車型，産品價格帶加寬，得益於全域自研帶來的高研發效率，新推出的增程式混動車型將構成對原有純電車型的有效補充，該行認爲公司在車型豐富度、動力形式豐富度方面均再上一台階，成爲2023年銷量增長的重要支撐。

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責任編輯：林衛