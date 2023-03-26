▲ 【財爺網誌】陳茂波：高峰論壇「裕澤香江」吸引逾400人參加 未來將「走出去」推廣香港

財政司司長陳茂波發表網誌指，日前由政府主辦、以家族辦公室業務為主題的高峰論壇「裕澤香江」吸引全球超過一百個主要家族的決策人，以及家族辦公室的高層管理人員，合共超過四百人參與。

陳茂波提到，論壇期間，不少與會者都對他說，這次活動成功匯聚了不少家族辦公室的決策人和管理人，甚至成為了幾年來他們首度重聚的場合，不少決策人也表示，香港經濟復蘇的速度和所展示的活力和魅力，令人刮目相看，正準備甚至已決定在香港設立家族辦公室。

陳茂波稱，未來數月，大型活動陸續有來，包括將在本周舉行香港國際七人欖球賽，除了透過「請客來」，也會努力「走出去」，跟國際建立更深、更廣泛的聯繫和友誼，今日自己亦會啟程前往馬來西亞和新加坡進行訪問。

陳茂波表示會到外地介紹香港在經濟、金融、創科和文代藝術方面的新優勢、新商機。除了與政府官員會面、到訪企業和與商界交流，也會在當地的大學演講，相信只要把握好每個推廣香港的機會，必定能吸引和匯聚更多國際企業、人才和資金。

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編輯：李哲毅