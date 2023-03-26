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英男星裸露表演遭偷拍 倫敦劇院或要求手機放密碼箱

環球社會熱點 17:38 2023/03/26

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英國男星James Norton近日表演舞台劇《A Little Life》期間，懷疑遭在場人士偷拍其裸露表演，英媒《每日郵報》更在網上刊登其裸照。業內人士認為事件或觸發倫敦一眾劇院改革措施，日後可能要求觀眾入場後將手機寄存於密碼箱。

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涉事的哈羅德·品特劇院 （Harold Pinter Theatre）事前已分發傳單及手機鏡頭貼紙，提醒觀眾劇院內禁止拍攝，但仍發生James Norton表演期間遭偷拍一事。

英國娛樂新聞媒體《Stage》編輯史密斯（Alistair Smith）表示，事件或成為行業轉捩點，日後觀眾欣賞節目時需將手機放在上鎖儲物櫃中。

作家Kirsty Sedgman亦指，事件反映有觀眾違反不成文規定，情況或帶來轉變。她指英國已針對掀裙等行為立法，即承認未經同意情況下，洩露他人任何身體部位的相片是不道德行為。她指劇院和演員都對事件感到震驚，未來或強制要求將手機存放於密碼箱。

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雖然劇院近期收到針對觀眾不良行為的投訴激增，但史密斯指拍攝表演者有別於醉酒等行為，劇院事前已提醒甚至採取行動，觀眾仍違反規定。

不過Kirsty Sedgman憂慮，一旦全面禁於場内用手機，將手機用作輔助設備的殘疾人士或感不便。部分表演者亦指，普通觀眾將表演期間拍攝的相片或影片上載到網上，也有助舞台劇宣傳。

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責任編輯：李俊儀

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