特朗普否認犯罪：我係美國史上最無辜嘅人

美國前總統特朗普（Donald Trump）上周六（25日）於德州，舉行2024年美國大選競選活動首場集會。特朗普重申自己並無外遇及犯罪，形容自己是美國史上最無辜的人，更批評檢察部門的調查不公。

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特朗普因涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費一事，早前預告被捕但未如期發生。

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德州集會上，特朗普重提此事，聲稱華盛頓特區「不公部門」（department of injustice）的主持下，紐約檢察官正調查他。

特朗普強調自己並未犯輕罪或重罪，也並非有外遇，又批評Stormy Daniels的形象。他表示其私生活、財務狀況和生意等生活每一部分都遭外界剖析和顛倒，認為他是美國史上最無辜的人（the most innocent man in the history of our country）。

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另外，特朗普與數名因國會暴亂入獄的人合唱，推出名為《Justice for All》的歌曲。特朗普在集會上播放這首歌，指歌曲登上排行榜榜首，超越美國小天后Taylor Swift與Miley Cyrus的作品。

他也聲稱政敵正不顧一切想阻止他，形容2024年總統大選將為終極一戰，敦促支持者助他重返白宮，美國將再次成為一個自由的國家。

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責任編輯：鄭錦玲