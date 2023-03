特朗普否認犯罪：我係美國史上最無辜嘅人

美國前總統特朗普(Donald Trump)上周六(25日)於德州,舉行2024年美國大選競選活動首場集會。特朗普重申自己並無外遇及犯罪,形容自己是美國史上最無辜的人,更批評檢察部門的調查不公。

特朗普因涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費一事,早前預告被捕但未如期發生。

德州集會上,特朗普重提此事,聲稱華盛頓特區「不公部門」(department of injustice)的主持下,紐約檢察官正調查他。

特朗普強調自己並未犯輕罪或重罪,也並非有外遇,又批評Stormy Daniels的形象。他表示其私生活、財務狀況和生意等生活每一部分都遭外界剖析和顛倒,認為他是美國史上最無辜的人(the most innocent man in the history of our country)。

另外,特朗普與數名因國會暴亂入獄的人合唱,推出名為《Justice for All》的歌曲。特朗普在集會上播放這首歌,指歌曲登上排行榜榜首,超越美國小天后Taylor Swift與Miley Cyrus的作品。

他也聲稱政敵正不顧一切想阻止他,形容2024年總統大選將為終極一戰,敦促支持者助他重返白宮,美國將再次成為一個自由的國家。

