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歐盟宣布與德國 就禁售燃油車分歧達成協議

環球社會熱點 16:18 2023/03/26

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歐盟為於2050年全面實現碳中和，計劃於2035年禁售燃油車，但在内燃機車輛的問題上與德國一直有分歧。歐盟宣布與德國達成協議，容許於禁售措施生效後，繼續銷售使用合成燃料的燃油新車。

【俄烏戰爭】俄於白俄部署戰術核武 90年代中以來首次 【下一頁】

德國作為歐洲最大汽車生產國，尋求歐盟可豁免全面使用碳中和合成燃料的新車。德方過去數周一直與歐盟委員會，就2035年禁售燃油車後應否容許使用合成燃料的新車作談判。

由於德國最後一刻反對，歐盟本月較早時對禁售令的表決也要推遲。

德國交通部長維辛（Volker Wissing）上周六（25日）表示，已獲得歐盟談判代表的保證。他指新措施將保持技術中立，允許銷售使用碳中和合成燃料的内燃機新車，更形容此舉將為同類舊車於2035年後重新注冊的措施鋪路。

【俄烏戰爭】俄高官威脅拘捕普京如宣戰 核戰危機更接近 【下一頁】

他表示歐盟首步將創建一個僅用合成燃料的車輛類別，然後將其整合到法規，預計將於2024 年秋季完成程序。

歐盟料於周二（28日）再作表決，雖然意大利與捷克等國都反對新措施，但德國與歐盟達成協議後，反對的成員國料無法獲足夠票數阻止法案通過。

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責任編輯：鄭錦玲

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