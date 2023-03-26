龍捲風吹襲美國密西西比州 最少25人死亡

美國密西西比州（Mississippi）上周五（24日）晚遭龍捲風吹襲，已造成最少25人死亡及數百座建築物被毀，救援人員上周六（25日）繼續搜救。美國國家氣象局（National Weather Service）氣象專家Nicholas Price表示，龍捲風在地面停留約1小時，破壞路徑長達274公里。

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龍捲風最少造成25人死亡及數十人受傷。其中以密西西比州Rolling Fork小鎮災情最嚴重，當地最少有12人死。不少房屋被摧毀，大量樹木折斷，鎮上水塔亦被龍捲風吹倒。有救援人員指，大量車輛和房屋中都傳出尖叫和呼救聲，他們正在廢墟中搜索生還者。

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密西西比州州長里夫斯（Tate Reeves）上周六探訪災區後，宣布當地進入緊急狀態。他在社交平台Twitter上表示，州內各處都受到嚴重破壞，受影響的不但有家庭和企業，整個社區都損毀嚴重。

密西西比州已開設3個緊急避難所，包括位於Rolling Fork小鎮的國民警衛隊軍械庫。美國白宮表示，美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）署長Deanne Criswell將當地時間周日（26日）前往當地。

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亞拉巴馬州（Alabama）雖同樣被龍捲風吹襲，但當局指，救援人員在一輛翻側並陷入泥濘的拖車中救出一名男子，但他其後傷重不治，是截至當地上周六晚唯一死亡個案。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，密西西比州的情況令人心碎。他透露已向里夫斯致哀，聯邦政府會全力支援當地復甦。

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責任編輯：李俊儀