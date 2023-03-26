  • 21°C
香港時間 : 2023326日 (週日) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】俄於白俄部署戰術核武 90年代中以來首次

環球政治 14:59 2023/03/26

分享：

分享：

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周六（25日）宣布，將於鄰國白俄羅斯部署戰術核武，是自90年代中以來首次。美國國防部表明，將繼續監測事態發展。

【俄烏戰爭】俄高官威脅拘捕普京如宣戰 核戰危機更接近 【下一頁】

普京於俄羅斯國營電視台宣布消息，指白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）早已提出在白俄領土部署核武一事，雙方經談判後決定採取行動。

俄羅斯將在7月1日前完成建造位於白俄境內的戰術核武儲存設施，並仍然保留武器實際控制權。

普京形容俄羅斯此舉並無甚麽不尋常之處，指美國過往數十年來，都會在盟國領土上部署戰術核武。他強調俄方在不違反核不擴散的國際義務情況下，將做同樣的事。

【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援 【下一頁】

據非牟利組織Center for Arms Control and Non-Proliferation估計，美國約有百件核武存放於5個歐洲盟國的6個軍事基地，但目前仍由美方控制。

根據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）的數據，俄羅斯擁有5,977枚核彈頭為全球最多，而美方則有5,428枚。

美國國防部指，沒有看到俄方準備使用核武的跡象，美方也未有理由調整戰略核態勢，會繼續監測事態發展，及致力於北約（NATO）的集體防禦。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美加元首料宣布 拒絕非法難民申請庇護
2023/03/24
美加元首料宣布 拒絕非法難民申請庇護
歐盟領袖同意改革單一市場 加強競爭力抗衡中美
2023/03/24
歐盟領袖同意改革單一市場 加強競爭力抗衡中美
北韓宣布成功試射新水下核武 金正恩表明加強應對美韓挑釁
2023/03/24
北韓宣布成功試射新水下核武 金正恩表明加強應對美韓挑釁
【俄烏戰爭】俄高官威脅拘捕普京如宣戰 核戰危機更接近
2023/03/24
【俄烏戰爭】俄高官威脅拘捕普京如宣戰 核戰危機更接近
【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援
2023/03/23
【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援

你可能感興趣

美加元首料宣布 拒絕非法難民申請庇護
15:15 2023/03/24
美加元首料宣布 拒絕非法難民申請庇護
歐盟領袖同意改革單一市場 加強競爭力抗衡中美
14:07 2023/03/24
歐盟領袖同意改革單一市場 加強競爭力抗衡中美
北韓宣布成功試射新水下核武 金正恩表明加強應對美韓挑釁
12:39 2023/03/24
北韓宣布成功試射新水下核武 金正恩表明加強應對美韓挑釁
地緣政治 軍事 核武 戰爭 俄羅斯 白俄羅斯 美國國防部 烏克蘭

上一篇文章

龍捲風吹襲美國密西西比州 逾20人死亡

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】俄於白俄部署戰術核武 烏促國民勿洩戰術（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【歐國盃】歌手唱英國國歌甩轆 球迷：難聽到犯法
【歐國盃】歌手唱英國國歌甩轆 球迷：難聽到犯法
英少年挑戰外國版「澳牛」 入店10分鐘講錯兩個字被逐
英少年挑戰外國版「澳牛」 入店10分鐘講錯兩個字被逐
歐洲年輕世代對中美印象負面 未來對華關係感悲觀
歐洲年輕世代對中美印象負面 未來對華關係感悲觀
Taylor Swift北美巡迴繼續做慈善 每站向食物銀行捐款
Taylor Swift北美巡迴繼續做慈善 每站向食物銀行捐款
【俄烏戰爭一周年】俄於白俄部署戰術核武 烏促國民勿洩戰術（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄於白俄部署戰術核武 烏促國民勿洩戰術（持續更新）
馬克龍戴「名錶」受訪 被批離地後即除？
馬克龍戴「名錶」受訪 被批離地後即除？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款