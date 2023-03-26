【俄烏戰爭】俄於白俄部署戰術核武 90年代中以來首次

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周六（25日）宣布，將於鄰國白俄羅斯部署戰術核武，是自90年代中以來首次。美國國防部表明，將繼續監測事態發展。

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普京於俄羅斯國營電視台宣布消息，指白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）早已提出在白俄領土部署核武一事，雙方經談判後決定採取行動。

俄羅斯將在7月1日前完成建造位於白俄境內的戰術核武儲存設施，並仍然保留武器實際控制權。

普京形容俄羅斯此舉並無甚麽不尋常之處，指美國過往數十年來，都會在盟國領土上部署戰術核武。他強調俄方在不違反核不擴散的國際義務情況下，將做同樣的事。

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據非牟利組織Center for Arms Control and Non-Proliferation估計，美國約有百件核武存放於5個歐洲盟國的6個軍事基地，但目前仍由美方控制。

根據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）的數據，俄羅斯擁有5,977枚核彈頭為全球最多，而美方則有5,428枚。

美國國防部指，沒有看到俄方準備使用核武的跡象，美方也未有理由調整戰略核態勢，會繼續監測事態發展，及致力於北約（NATO）的集體防禦。

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責任編輯：鄭錦玲