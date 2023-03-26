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IMF：部分發達經濟體現銀行危機 全球金融穩定風險增加

環球政經 14:55 2023/03/26

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國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃指，部分發達經濟體出現銀行危機，全球金融穩定風險增加，各經濟體需要提高警惕。



 

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
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格奧爾基耶娃表示，發達經濟體的政府在今次銀行倒閉危機果斷反應，IMF將密切關注事態發展，特別是債務水平高的低收入國家。她又警告，地緣經濟分裂可能將全球，分裂成互相競爭的經濟集團，導致危險境地，「所有人都變得更窮、更不安全。」


 

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她亦指出，今年將是充滿挑戰的一年，預測全球經濟增長放緩至低於3%，整體前景仍疲弱。隨著中國經濟強力反彈，料中國在今年對世界經濟增長的貢獻率將達到三分之一，呼籲中國當局提高生產率，將經濟轉型至更持久的消費驅動型增長。

 

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責任編輯：鄭昊彤

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國際貨幣基金組織 銀行 經濟

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