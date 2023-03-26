拜登：相信中型銀行能夠撑過困境 強調瑞信事件不影響美國銀行

美國有銀行接連倒閉，美國總統拜登表示，如果當地再有銀行倒閉，當局可動用聯邦存款保險，提供相關擔保，相信美國的中型銀行可以捱過銀行業困境，並強調瑞信事件不影響美國的銀行。



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拜登在訪問加拿大的行程中舉行記者會上，表示假如發現不穩定因素多過預期，聯邦存款保險公司可以運用手上權力，為25萬美元以上的存款提供擔保，正如之前的做法一樣。





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他又形容美國銀行業的情況相當不錯，民眾的儲蓄是安全的，又指情況需要一段時間才會平靜下來，

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責任編輯：鄭昊彤