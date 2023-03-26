【大行報告】股本回報率和股息收益率仍上升中 麥格理維持中國電信「跑贏大市」

麥格理表示，即使中國電信（00728）股價自去年10月22日以來股價上升了50%，但基於股本回報率和股息收益率仍在上升，維持其跑贏大市評級，且將集團2023及24年的純利預測分別上調6%和11%，目標價由3.36元上調至5.59元。

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雖然集團去年移動及寬頻業務的收入停滯不前，但工業數字化及雲服務繼續以19%的速度增長，目前業務佔總收入的24%。

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中國電信早前公布截至去年全年業績，營業額4,814.5億元（人民幣，下同），按年增長9.5%；盈利275.9億元，按年增長6.3%，剔除2021年出售附屬公司的一次性稅後收益後，按年增長12.5%；每股盈利0.3元，派末期息每股0.076元。

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責任編輯：鄭昊彤