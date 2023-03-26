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【大行報告】股本回報率和股息收益率仍上升中 麥格理維持中國電信「跑贏大市」

股樓投資 17:29 2023/03/26

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麥格理表示，即使中國電信（00728）股價自去年10月22日以來股價上升了50%，但基於股本回報率和股息收益率仍在上升，維持其跑贏大市評級，且將集團2023及24年的純利預測分別上調6%和11%，目標價由3.36元上調至5.59元。

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

雖然集團去年移動及寬頻業務的收入停滯不前，但工業數字化及雲服務繼續以19%的速度增長，目前業務佔總收入的24%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升，請按【見下頁

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中國電信早前公布截至去年全年業績，營業額4,814.5億元（人民幣，下同），按年增長9.5%；盈利275.9億元，按年增長6.3%，剔除2021年出售附屬公司的一次性稅後收益後，按年增長12.5%；每股盈利0.3元，派末期息每股0.076元。

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

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責任編輯：鄭昊彤

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目標價 港股 大行報告 中國電信（00728）

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