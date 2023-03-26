美國據報擴大銀行業緊急貸款工具 助第一共和銀行鞏固資產負債表

據《彭博社》報道，美國當局正考慮擴大銀行業緊急貸款工具，以便讓陷入財困的第一共和銀行（First Republic Bank）有更多時間鞏固資產負債表。美國官員一直有密切留意第一共和銀行的情況，認為其存款穩定，出現類似矽谷銀行的擠提機會較低，毋須直接干預都可以運營，矽谷銀行和Signature Bank情況則更需要關注。





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報道中亦指，美國官員仍未落實向第一共和銀行提供甚麼支持措施，監管部門近日則考慮擴大聯儲局月中宣布的緊急貸款計劃，以確保第一共和銀行受助，但相關討論仍然處於初步階段。





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第一共和銀行本月中出現流動性危機，美國11間大型銀行宣布共注資300億美元，避免銀行倒閉。

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責任編輯：鄭昊彤