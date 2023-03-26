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旅發局：通關後旅遊業接待能力不足 旅行社導遊等空缺率達三分一以上

股樓投資 16:48 2023/03/26

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旅遊發展局總幹事程鼎一表示，香港恢復通關後，旅遊業復甦不錯，預計下次旅遊旺季在五一黃金周，估計內地民眾出行習慣未完全恢復，近期仍會選擇港澳為主。不過他指出，香港的接待能力仍然不足，旅行社、導遊及司機等職位，空缺率達3分之1以上。
 

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他指出，上周入境的內地旅客回復至疫情前水平的4成半，周末單日訪港人次達10萬人，泰國及菲律賓等東南亞地區的訪港旅客回復至疫情前水平的6成。

 

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他又表示，留意到市面出現「低質平價旅行團」，安排旅客在街上食兩餸飯，以及到指定店鋪消費，認為有關做法影響旅客體驗，亦引起居民與旅客之間的矛盾，當局會正視及跟進。

 

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責任編輯：鄭昊彤

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