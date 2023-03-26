【強積金】積金局：預算案提出三贏方案 增為年長僱員自願供款扣稅額

積金局主席劉麥嘉軒表示，《財政預算案》提出提高僱主為65歲或以上僱員，作強積金自願性供款的稅務扣減，可鼓勵更多僱主為年長僱員自願供款，強化僱員退休儲備，亦令強積金制度發揮更大的退休保障功能。





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劉麥嘉軒周日（26日）發表網誌，形容《預算案》的建議是三贏方案，有助增加銀髮族的退休儲蓄，同時讓願意提供強積金自願性供款的僱主，享有更佳的稅務誘因，為社會釋放更多勞動力；積金局會全力配合政府，協助制定落實細節。



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她又舉例指，僱主如果為一名65歲或以上、月薪1.5萬元的僱員，按月薪5%的強積金自願性供款，在計算應評稅利潤的開支費用時，僱主獲准扣稅的金額，會由9000元提升至1.8萬元；假設僱主的利得稅稅率是16.5%，年度內就可以合共節省2970元稅款。

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責任編輯：鄭昊彤