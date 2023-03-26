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【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光（不斷更新）

股市 07:46 2023/03/26

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【財經焦點】第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局財政部最新判斷曝光

美國第一共和銀行（First Republic Bank）成為銀行危機最新發展的風口，彭博引述消息指，美國財政部及聯儲局正密切關注第一共和銀行的健康狀況和進展，並時刻保持警惕，防範情況意外變化。

報道指，當局認為第一共和銀行情況穩定，無需任何直接干預都可以運營。銀行及其顧問正試圖制定協議以鞏固資產負債表。監管部下亦私下認為，該行存款穩定，並不容易受到像矽谷銀行的突然擠提衝擊。

消息稱，第一共和銀行雖然資產負債表存在結構性問題，但在探索解決方案時，有現金來滿足客戶需求，包括11間大型銀行聯合存入的300億美元。

在救市措施方面，美國當局正在考慮擴大銀行業緊急貸款工具，從而給第一共和銀行更多時間來鞏固資產負債表，但官員們尚未確定可以向第一共和銀行提供什麼支持措施，即使有，關於聯儲局擴大對銀行業支持工具的討論，仍然處於初級階段。監管部門仍集中處理矽谷銀行和Signature Bank事宜。

該措施可以是調整聯儲局3月13日宣布的緊急貸款計畫（BTFP，Bank Term Funding Program），是監管部門最近幾天考慮的選項之一。當局強調，聯儲局流動性工具的任何擴大，須適用於所有符合條件的機構，不能只針對個別銀行，但調整可以用確保第一共和銀行獲益的方式進行。

聯儲局，聯邦存款保險公司和第一共和銀行代表不予置評。財政部暫未發表評論。

——————————

CNBC：消息指存款由小銀行流向大銀行的趨勢已放緩

CNBC引述消息指，頂級機構存款從小銀行流向大銀行例如摩根大通的趨勢，在3月16日後已有改善，特別在最近幾天已經放緩，而11家大型銀行存入第一共和銀行的300億美元存款，實際上是大銀行返回最近獲得部份來自地區銀行客戶的存款，報道指，最驚慌的人已經轉走存款，如果還未下定決心，存款就會繼續存入地區銀行。

不過，消息補充，雖然頂級機構存款流向大銀行的趨勢放慢，但情況仍未穩定，一旦有其他銀行爆雷，情況可能會發生變化。

——————————

矽谷銀行爆雷當周 美國銀行存款勁減984億美元

美國幾家銀行倒閉引發新一輪全球金融動盪的一星期，美國的銀行存款創下了近一年來金額最大的流失。聯儲會發布的未經調整數據顯示，截至3月15日一周（3月9至15日），美國的銀行存款減少了984億美元，至17.5萬億美元。

數據顯示，小型銀行的存款減少了 1200 億美元，即約 2.2%，至近 5.46 萬億美元。同期大型銀行的存款增加了 666 億美元，至10.74萬億美元。

 

記者：譚志偉

欄名 : 財經焦點

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