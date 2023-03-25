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【互聯網商機】 文心一言雲服務 商業模式與應用前景

環球政經 20:20 2023/03/25

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百度智能雲於3月27日舉行新品發布會，發布系列文心一言雲服務和應用產品。不同類型的企業可以依據自己需求，選取相應的雲服務和產品，方便、快捷、低成本地構建自己的模型和應用。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

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【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

在發布會前夕，已有21家企業完成首批簽約合作，申請文心一言API調用服務測試的企業已有10萬多家。目前，個人用戶可以進入文心一言官網參與排隊試用。企業用戶可以進入百度智能雲官網，申請預約文心一言API接口調用服務測試。

AI市場爆發性的需求增長，將釋放出前所未有的、指數級的商業價值。百度CEO李彥宏預測，大語言模型將帶來三大產業機會。

第一類是新型雲計算公司，其主流商業模式從IaaS變為MaaS。文心一言將根本性地改變雲計算行業的遊戲規則。之前企業選擇雲廠商更多看算力、存儲等基礎雲服務。未來，更多會看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、應用這四層之間的協同。

文心一言將通過百度智能雲對外提供服務，幫助企業構建自己的模型和應用，農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域，效率都會因此大幅提升，並在每一個行業快速形成新的產業空間，助力數字中國的實現。

第二類是進行行業模型精調的公司，這是通用大模型和企業之間的中間層，他們可以基於對行業的洞察，調用通用大模型能力，為行業客戶提供解決方案。這方面，百度文心大模型已經在電力、金融、媒體等領域，發布了10多個行業大模型。

第三類是基於大模型底座進行應用開發的公司，即應用服務提供商。李彥宏斷言，對於大部分創業者和企業來說，真正的機會並不是從頭開始做ChatGPT和文心一言這樣的基礎大模型，這很不現實，也不經濟。基於通用大語言模型搶先開發重要的應用服務，這可能才是真正的機會。目前，基於文本生成、圖像生成、音頻生成、視頻生成、數字人、3D等場景，已經湧現出很多創業明星公司，可能就是未來的新巨頭。

李彥宏說：「我們相信，人工智能會徹底改變我們今天的每一個行業。AI的長期價值，對各行各業的顛覆性改變，才剛剛開始。未來，將會有更多的殺手級應用、現象級產品出現，將會有更多的里程碑事件發生。」

 

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編輯：沈春生

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