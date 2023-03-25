【電訊基建】 中國5G基站 總數達238.4萬個

據中國工信部消息，5G網絡建設穩步推進。截至2月底，中國5G基站總數達238.4萬個，佔移動基站總數的21.9%。

工信部數據顯示，1至2月，信息通信行業整體運行平穩。電信業務收入和業務總量穩步增長，雲計算等新興業務拉動作用持續增強，5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設穩步推進。

1至2月，電信業務收入累計完成2,803億元人民幣，同比增長7.9%。中國移動（00941）、中國電信（00728）、中國聯通（00762）等3家基礎電信企業積極發展IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務，1至2月共完成業務收入629億元，同比增長25.7%。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

此外，移動電話用戶數穩中有增，5G用戶佔比不斷提升。截至2月末，3家基礎電信企業的移動電話用戶總數達16.95億戶。其中，5G移動電話用戶達5.92億戶。

不過，各地5G發展進程並不一樣，建站最多是應算是深圳、上海等一綫城市。深圳移動進一步完善5G網絡深度和廣度覆蓋，2023年計劃新建5G基站超3,500個，累計建成超2.6萬座，構建全球密度最高的2.6G+700M+4.9G多頻協同立體組網，切實推進5G融入百業服務大眾，為經濟社會各領域的數字化、智能化轉型提供堅實支撑。

上海截至2022年底，上海已建成超過6.8萬個室外基站，並計劃在2023年底累計建設超7.2萬個室外5G基站，同時累計打造1,000項5G應用。

近日，山西省工信廳宣稱今年將新建5G基站2.5萬個，累計建成5G基站9.21萬個，提前完成「十四五」5G基站建設任務。

山西省工信廳相關負責人表示，5G不僅在於建設，更在於應用。目前山西省5G場景應用不斷豐富。在智能礦山建設方面，完成全國首套煤礦井下專用5G基站研發，建成了全國首個井下5G測試網絡，獲得全國首張5G礦用設備防爆證；在智慧旅遊方面，利用5G網絡平台把景點搬進了直播間，皇城相府、喬家大院等景區通過5G直播吸引了大量「雲遊客」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

編輯：沈春生

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機