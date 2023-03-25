  • 22°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國民生】 亞馬遜等美國電商 將運輸成本轉嫁消費者

環球政經 18:06 2023/03/25

分享：

分享：

知名美國電商亞馬遜（Amazon），一向以免費配送作招徠，隨着成本不斷增加，亞馬遜正打算將更快的配送作為收費增值服務，並且提高最低購物要求，藉此將更多成本轉嫁到消費者，而同業也有跟隨這種做法。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

亞馬遜近期將其Prime會員的年費提高了20美元，至139美元。該公司目前至少在洛杉磯、芝加哥和費城等城市為Prime會員提供免費的當天配送服務，然而，這項服務有其附加條件，就是訂單金額須在25美元以上，才可以享受免費配送，25美元以下的訂單則需支付2.99美元的運費。

值得一提的是，亞馬遜在3月初將其正苦苦掙紮的生鮮業務的Prime會員免費配送門檻從35美元大幅提高至150美元，並對低於這一門檻的訂單收取3.95美元至9.95美元的運費。

大多數零售商提高産品價格以補貼免費配送的成本已是一個公開的秘密。然而，隨着經濟衰退的前景可能打擊已經疲軟的綫上消費，産品價格上漲和運輸成本飙升正在使免費配送服務變得不可持續。

在零售商利潤被擠壓之際，聯合包裹、聯邦快遞和美國郵政服務的運費則達到了創紀錄水平。

亞馬遜首席執行官Andy Jassy在2月表示，該公司正在精簡整個業務的成本，運輸速度不會成爲提高效率的犧牲品。該公司的一位發言人日前表示，從2021年至2022年，配送速度加快了，且今年還會進一步提高。

據悉，近四分之三的電商公司提供各種形式的免費配送，但該行業正在重新考慮讓消費者習慣免費配送帶來的運作成本。DHL電子商務解決方案公司的首席執行官Lee Spratt表示，零售商的首要任務是降低運輸成本，其次才是速度。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色  債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

編輯：沈春生

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文
網購平台 運輸 美國 Amazon

下一篇文章

【金屬行情】 銅需求樂觀 價格預計震盪上行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款