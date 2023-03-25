【美國民生】 亞馬遜等美國電商 將運輸成本轉嫁消費者

知名美國電商亞馬遜（Amazon），一向以免費配送作招徠，隨着成本不斷增加，亞馬遜正打算將更快的配送作為收費增值服務，並且提高最低購物要求，藉此將更多成本轉嫁到消費者，而同業也有跟隨這種做法。

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亞馬遜近期將其Prime會員的年費提高了20美元，至139美元。該公司目前至少在洛杉磯、芝加哥和費城等城市為Prime會員提供免費的當天配送服務，然而，這項服務有其附加條件，就是訂單金額須在25美元以上，才可以享受免費配送，25美元以下的訂單則需支付2.99美元的運費。

值得一提的是，亞馬遜在3月初將其正苦苦掙紮的生鮮業務的Prime會員免費配送門檻從35美元大幅提高至150美元，並對低於這一門檻的訂單收取3.95美元至9.95美元的運費。

大多數零售商提高産品價格以補貼免費配送的成本已是一個公開的秘密。然而，隨着經濟衰退的前景可能打擊已經疲軟的綫上消費，産品價格上漲和運輸成本飙升正在使免費配送服務變得不可持續。

在零售商利潤被擠壓之際，聯合包裹、聯邦快遞和美國郵政服務的運費則達到了創紀錄水平。

亞馬遜首席執行官Andy Jassy在2月表示，該公司正在精簡整個業務的成本，運輸速度不會成爲提高效率的犧牲品。該公司的一位發言人日前表示，從2021年至2022年，配送速度加快了，且今年還會進一步提高。

據悉，近四分之三的電商公司提供各種形式的免費配送，但該行業正在重新考慮讓消費者習慣免費配送帶來的運作成本。DHL電子商務解決方案公司的首席執行官Lee Spratt表示，零售商的首要任務是降低運輸成本，其次才是速度。

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編輯：沈春生

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