【李小加創業】滴灌通澳門金融資產交易所啟動試營運　收入分成產品DRO、滴灌額指數等同步上綫

▲ 滴灌通澳門金融資產交易所啟動試營運 收入分成產品DRO、滴灌額指數等同步上綫

港交所（00388）前行政總裁李小加有份創立的滴灌通宣布，滴灌通澳門金融資產交易所（滴灌通澳交所，MCEX）啟動試營運。滴灌通為這是全球首個收入分成產品DRO交易所，旨在連接全球資本和中國小微經濟。

澳門行政長官賀一誠以及眾多政府機構、投資者、中國小微企業、商會協會、金融機構等參加了在澳門的啟動儀式。

滴灌通創始人兼行政總裁張高波宣布，全球首批收入分成產品DRO的上線、引領基金正式成立、滴灌通千元日回款指數（滴灌額指數）及滴灌通綜合指數也在試營運當天同步上線。

他又指，滴灌通澳交所的成立，標誌著透過交易所融資，不再是極少數大公司的專利，澳門將成為國際資本投資中國小微企業的重要通道，並將崛起成為數字時代全新的國際金融中心。

滴灌通創始人兼主席李小加指，這是全球第一個專注小微經濟體的創新金融市場，以中國領先的數字化經濟為基礎，重塑世界金融格局。新事情要在新的地方去做，期待滴灌通為中國小微企業連通國際市場資本作出貢獻。

澳門金融管理局行政管理委員會主席陳守信指，期望滴灌通試營運後，逐步理順業務模式，建立堅實的風險防範機制；同時，充份把握機遇，立足澳門雙循環「交匯處」的區位優勢，引入國際資金助力小微企業和實體經濟的發展。

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編輯：袁諾曦