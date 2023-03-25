  • 22°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李小加創業】滴灌通澳門金融資產交易所啟動試營運　收入分成產品DRO、滴灌額指數等同步上綫

股市 17:12 2023/03/25

分享：

分享：

滴灌通澳門金融資產交易所啟動試營運　收入分成產品DRO、滴灌額指數等同步上綫

港交所（00388）前行政總裁李小加有份創立的滴灌通宣布，滴灌通澳門金融資產交易所（滴灌通澳交所，MCEX）啟動試營運。滴灌通為這是全球首個收入分成產品DRO交易所，旨在連接全球資本和中國小微經濟。

澳門行政長官賀一誠以及眾多政府機構、投資者、中國小微企業、商會協會、金融機構等參加了在澳門的啟動儀式。 

滴灌通創始人兼行政總裁張高波宣布，全球首批收入分成產品DRO的上線、引領基金正式成立、滴灌通千元日回款指數（滴灌額指數）及滴灌通綜合指數也在試營運當天同步上線。

他又指，滴灌通澳交所的成立，標誌著透過交易所融資，不再是極少數大公司的專利，澳門將成為國際資本投資中國小微企業的重要通道，並將崛起成為數字時代全新的國際金融中心。

滴灌通創始人兼主席李小加指，這是全球第一個專注小微經濟體的創新金融市場，以中國領先的數字化經濟為基礎，重塑世界金融格局。新事情要在新的地方去做，期待滴灌通為中國小微企業連通國際市場資本作出貢獻。

澳門金融管理局行政管理委員會主席陳守信指，期望滴灌通試營運後，逐步理順業務模式，建立堅實的風險防範機制；同時，充份把握機遇，立足澳門雙循環「交匯處」的區位優勢，引入國際資金助力小微企業和實體經濟的發展。

相關文章：

【李小加創業】滴灌通與滙豐簽署2500萬美元資產抵押貸款　李小加：為滴灌通發展開闢可持續資金渠道

【李小加創業】滴灌通獲批澳門設交易所　「新事情在新地方嘗試更合適」

編輯：袁諾曦

國際金融中心 賀一誠 李小加 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【信用卡優惠】滙豐白金Visa卡夥易賞錢推「估價掃貨大激鬥」　最多可贏取15萬易賞錢積分＋3888元貨品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌36點　美團ADR高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌36點　美團ADR高港4%（不斷更新）
【銀行危機】德國總理稱無理由擔心德銀　德銀瀉15%後跌幅收窄　CDS升穿200點子
【銀行危機】德國總理稱無理由擔心德銀　德銀瀉15%後跌幅收窄　CDS升穿200點子
【AAPL】蘋果CEO庫克驚喜現身北京Apple store　獲「果粉」包圍爭相握手合照（附圖）
【AAPL】蘋果CEO庫克驚喜現身北京Apple store　獲「果粉」包圍爭相握手合照（附圖）
【美股收市】道指倒升132點　耶倫緊急會議僅聲明銀行系統穩健（不斷更新）
【美股收市】道指倒升132點　耶倫緊急會議僅聲明銀行系統穩健（不斷更新）
【美團業績】美團去年第4季收入升21.4%、經調整淨利8.29億人幣　同勝預期
【美團業績】美團去年第4季收入升21.4%、經調整淨利8.29億人幣　同勝預期
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款