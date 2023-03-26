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【李小加創業】李小加再辦交易所　滴灌通澳門交易所試營運、賀一誠參與儀式

股市 14:53 2023/03/26

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滴灌通澳門金融資產交易所啟動試營運　收入分成產品DRO、滴灌額指數等同步上綫

港交所 （00388） 前行政總裁李小加有份創立的滴灌通周六（3月25日）宣布，滴灌通澳門金融資產交易所（滴灌通澳交所，MCEX）啟動試營運。滴灌通為這是全球首個收入分成產品DRO交易所，旨在連接全球資本和中國小微經濟。

澳門行政長官賀一誠以及眾多政府機構、投資者、中國小微企業、商會協會、金融機構等參加了在澳門的啟動儀式。

    點擊圖片放大
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  • 滴灌通另一創辦人張高波  

滴灌通創始人兼行政總裁張高波宣布，全球首批收入分成產品DRO的上線、引領基金正式成立、滴灌通千元日回款指數（滴灌額指數）及滴灌通綜合指數也在試營運當天同步上線。

李小加：新事情要在新的地方去做

他又指，滴灌通澳交所的成立，標誌著透過交易所融資，不再是極少數大公司的專利，澳門將成為國際資本投資中國小微企業的重要通道，並將崛起成為數字時代全新的國際金融中心。

滴灌通創始人兼主席李小加指，這是全球第一個專注小微經濟體的創新金融市場，以中國領先的數字化經濟為基礎，重塑世界金融格局。新事情要在新的地方去做，期待滴灌通為中國小微企業連通國際市場資本作出貢獻。

澳門金融管理局行政管理委員會主席陳守信指，期望滴灌通試營運後，逐步理順業務模式，建立堅實的風險防範機制；同時，充份把握機遇，立足澳門雙循環「交匯處」的區位優勢，引入國際資金助力小微企業和實體經濟的發展。

相關文章：

【李小加創業】滴灌通與滙豐簽署2500萬美元資產抵押貸款　李小加：為滴灌通發展開闢可持續資金渠道

【李小加創業】滴灌通獲批澳門設交易所　「新事情在新地方嘗試更合適」

編輯：袁諾曦

國際金融中心 賀一誠 李小加 經濟
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