【信用卡優惠】滙豐白金Visa卡夥易賞錢推「估價掃貨大激鬥」　最多可贏取15萬易賞錢積分＋3888元貨品

▲ 滙豐白金Visa卡夥易賞錢推「估價掃貨大激鬥」 最多贏取15萬易賞錢積分＋3888元貨品

滙豐香港於Facebook及IG專頁推出滙豐白金Visa卡x「易賞錢」-「估價掃貨大激鬥」遊戲，答對問題有機會參與限時三分鐘即場掃貨，最多贏取15萬「易賞錢」積分及3,888元貨品。

滙豐香港Facebook及IG專頁於一連三周貼出合作商戶的產品圖片，由一眾Facebook及IG用戶進行估價，猜中產品價值的用戶，有機會獲抽中參加決賽，從線上活動躋身線下實體掃貨活動。

三週合共六位幸運兒會在限時三分鐘內即場「掃貨」，「掃貨」價值能準確選出3,888元的幸運兒，將會獲得所選出合共最多3,888元的貨品，以及15萬「易賞錢」積分（相等於價值3,000 元）。

而其餘五位參加者也可以獲得7.5萬「易賞錢」積分（相等於價值1,500元）作安慰獎。

值得留意是，實體掃貨活動的參加者須為滙豐白金Visa卡持有人，及須綁卡到「易賞錢」App。

第一期問答活動經已截止，接下來兩週的問題內容，將於3月25日及4月1日公布。

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編輯：袁諾曦