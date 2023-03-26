  • 21°C
香港時間 : 2023326日 (週日) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技應用】 人工智能搶飯碗 AI模特兒進駐淘寶網店

環球政經 12:00 2023/03/26

分享：

分享：

前美國總統特朗普（Donald Trump）預告被捕當天，有網民使用AI造圖，描述特朗普被警察圍捕、穿著囚服勞動、甚至越獄。這些假圖幾可亂真，可見AI潛力無限。AI造圖除了娛樂用途之外，原來還可以用來製作虛擬模特兒，為網店做宣傳。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

虛擬模特兒（Virtual Model）早在十多年前已有提出，但未成風氣，皆因製作技術複雜，而且太過人工，令人覺得不真實。近年AI愈趨成熟，出現可以藉着純文字描述、文字加圖片、圖片加圖片的方式，創造AI模特兒。在這方面，有《Midjourney》軟件適用於AI模特兒創作。

有網友表示：「AI模特兒不用敲時間，不用等候耍大牌的，不用化妝、攝影團隊，不用等天氣。一小時跑出來8,000張精修圖，哪怕99.99%都是廢圖，能跑出來一張都是賺的。」「看來今年我們拍衣服，不需要一天花四五萬，僱攝影師和模特兒了，AI模特兒完全夠我們用了。」

基於以上節省成本的優點，有淘寶網店的老闆，開始打AI模特兒的主意。網店老闆林先生，相信是首批使用AI模特兒，來拍攝服裝照片的人。林先生接受訪問時道：「我打算用AI模特兒，取代之前的模特圖，主要目的不單純是為了省錢，更重要的是提高效率，如果新方式可以奏效，我就可以隨時隨地上新了。」「（這種技術）還在測試迭代中，目前最大的缺點就是光影，還有衣服材質的細節。」

另一邊廂，記者又訪問了AI模特創作者小金，表示：「使用AI模特兒的話，半身圖效果要比全身圖好，但如果店舖全部使用AI模特兒的話，會有店舖只有一個模特的感覺。」

據悉，使用AI模特兒逐漸流行於網店店主之間，通常有2種方式：一種是按照單張圖片進行結算，一張AI模特兒圖幾十元、上百元不等；另一種是IP打包定制。

AI模特兒的出現，讓模特、攝影師、化粧師等，都面臨失業難題；另一方面，AI模特也給很多人，帶來了新的創作機會。

例如，文字描述的生成方式。創作者將所需圖片的主題內容、環境背景、構圖鏡頭、參考方向、圖像設定，以文字的形式描述出來，就可以得到一張AI圖片。

比如，我們需要一位街拍女模特的半身照，自然光、膠片風格，就可以發送文字描述：「street style photo of a young woman，half body shot，natural lighting，soho，shot on Agfa Vista 200。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色  債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

編輯：沈春生

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

開啟hket App，閱讀全文
攝影師 特朗普 人工智能 淘寶 創新科技及應用

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】 春分過後留意 水星逆行遇上天囷星
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】居屋間隔大改造 鐘情白色裝修簡潔
【居屋裝修】居屋間隔大改造 鐘情白色裝修簡潔
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
原業主放盤半年多累減價兩成求售　綠表客390萬買廣明苑三房
原業主放盤半年多累減價兩成求售　綠表客390萬買廣明苑三房
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款