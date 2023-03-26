【科技應用】 人工智能搶飯碗 AI模特兒進駐淘寶網店

前美國總統特朗普（Donald Trump）預告被捕當天，有網民使用AI造圖，描述特朗普被警察圍捕、穿著囚服勞動、甚至越獄。這些假圖幾可亂真，可見AI潛力無限。AI造圖除了娛樂用途之外，原來還可以用來製作虛擬模特兒，為網店做宣傳。

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虛擬模特兒（Virtual Model）早在十多年前已有提出，但未成風氣，皆因製作技術複雜，而且太過人工，令人覺得不真實。近年AI愈趨成熟，出現可以藉着純文字描述、文字加圖片、圖片加圖片的方式，創造AI模特兒。在這方面，有《Midjourney》軟件適用於AI模特兒創作。

有網友表示：「AI模特兒不用敲時間，不用等候耍大牌的，不用化妝、攝影團隊，不用等天氣。一小時跑出來8,000張精修圖，哪怕99.99%都是廢圖，能跑出來一張都是賺的。」「看來今年我們拍衣服，不需要一天花四五萬，僱攝影師和模特兒了，AI模特兒完全夠我們用了。」

基於以上節省成本的優點，有淘寶網店的老闆，開始打AI模特兒的主意。網店老闆林先生，相信是首批使用AI模特兒，來拍攝服裝照片的人。林先生接受訪問時道：「我打算用AI模特兒，取代之前的模特圖，主要目的不單純是為了省錢，更重要的是提高效率，如果新方式可以奏效，我就可以隨時隨地上新了。」「（這種技術）還在測試迭代中，目前最大的缺點就是光影，還有衣服材質的細節。」

另一邊廂，記者又訪問了AI模特創作者小金，表示：「使用AI模特兒的話，半身圖效果要比全身圖好，但如果店舖全部使用AI模特兒的話，會有店舖只有一個模特的感覺。」

據悉，使用AI模特兒逐漸流行於網店店主之間，通常有2種方式：一種是按照單張圖片進行結算，一張AI模特兒圖幾十元、上百元不等；另一種是IP打包定制。

AI模特兒的出現，讓模特、攝影師、化粧師等，都面臨失業難題；另一方面，AI模特也給很多人，帶來了新的創作機會。

例如，文字描述的生成方式。創作者將所需圖片的主題內容、環境背景、構圖鏡頭、參考方向、圖像設定，以文字的形式描述出來，就可以得到一張AI圖片。

比如，我們需要一位街拍女模特的半身照，自然光、膠片風格，就可以發送文字描述：「street style photo of a young woman，half body shot，natural lighting，soho，shot on Agfa Vista 200。」

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編輯：沈春生

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