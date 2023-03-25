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【螞蟻集團】井賢棟：未來數實融合的機會點在普惠與協作　近8成中小企業仍處數字化初級探索

股市 16:08 2023/03/25

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井賢棟：未來數實融合的機會點在普惠與協作　近8成中小企業仍處數字化初級探索

螞蟻集團董事長兼首席執行官井賢棟在中國發展高層論壇上表示，新技術以及整個產業的合作，在進一步加速數實融合的深度，未來的機會點在於普惠與協作。「只有中小企業實現數字化，數字化時代才是真正的到來」。

井賢棟指，數字化不應該只是大企業的專享，而是每一個中小企業都應該享受的技術普惠的紅利。所以，第一個機會在於「由大到小」，怎麼讓每一個中小企業都能夠參與到數字化轉型的浪潮裡面。數字化不應該只是大企業的專項，還是每一個中小企業都應該享受的技術普惠的紅利。

第二個是協作，井賢棟指，企業個體單點的數字化如何驅動產業協作的數字化，從而創造很多的全新的價值。

助海量級的小微企業轉型是挑戰

他提到，目前99%的企業是中小企業，受制於成本門檻、技術門檻、安全門檻，僅9%中小企業真正在進行深度數字化轉型，近8成中小企業仍處於數字化初級探索階段，故他認為要降低數字化門檻，加速中小企業數字化升級。

「大企業做數字化轉型值得點贊，但這並不難，最難的是怎麼樣幫助海量級的小微企業都會轉型，這才是一個挑戰」。井賢棟認為，應通過「平台+SaaS生態」的合作方式，讓數字化成為中小企業發展的「水電煤」，成為觸手可及的公共服務。

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編輯：袁諾曦

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