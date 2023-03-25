【金屬行情】 銅需求樂觀 價格預計震盪上行

今年2月，中國刺激政策逐漸發力，經濟前景有望獲得提振，利好市場樂觀預期；不過美國就業及通脹數據均高於預期，強化了聯儲局延續加息步伐的可能，支撑美元指數大幅回升。國內春節後復工基本完成，市場採購表現有所恢復，國內銅庫存增長趨勢開始放緩，不過下游畏高情緒明顯，現貨升水維持低位。不過海外市場採需明顯增強，LME銅庫存繼續下降，並且注銷倉單大幅增加。

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作為關鍵的領先指標，全球主要經濟體最新的製造業和服務業PMI數據出爐。其中，中國1月官方製造業PMI指數為50.1，比前月上升3.1個百分點，升至臨界點以上；非製造業商務活動指數為54.4，比前月上升12.8個百分點，高於臨界點；綜合PMI產出指數為52.9，比前月上升10.3個百分點，高於臨界點，表明中國企業生產經營景氣水平有所回升。

世界金屬統計局（WBMS）報告顯示，2022年12月全球精煉銅產量為227.8萬噸，消費量為236.94萬噸，全球精煉銅市場供應短缺9.14萬噸。 2022年全球精煉銅總產量為2508.48萬噸，消費量為2599.18萬噸，全球精煉銅市場供應短缺90.7萬噸。 2022年12月全球銅礦產量為185.68萬噸，2022年全球銅礦總產量為2162.37萬噸。

國際銅業研究組織（ICSG）最新報告中稱，2022年12月全球精煉銅市場供應過剩3噸，11月短缺9.3萬噸。 2022年12月全球精煉銅產量和消費量均在220萬噸附近。 ICSG表示，2022年全球精煉銅市場供應短缺37.60萬噸，之前一年供應短缺45.50萬噸。

一般而言，庫存是體現精煉銅市場供需關係的最重要指標。截至2022年2月24日，全球銅顯性庫存報333,112噸，月度增加83992噸。其中COMEX銅庫存18614短噸，月度減少13,502短噸，延續下降趨勢；LME銅庫存63,775噸，月度減少16,250噸，降至近幾年的新低水平；上期所銅庫存252,455噸，月度增加112,488噸，僅略低於2020年同期水平。整體來看，全球庫存呈現內增外降，整體庫存有所增加。

廢銅是上游原材料之一，據國家海關數據顯示，2022年12月中國廢銅進口量為16.16萬噸，環比下降1.84%，同比大增38.47%。其中，馬來西亞為最大來源國，當月從該國進口廢銅2.54萬噸，環比下降4.62%，同比減少1.59%。 1-12月廢銅累計進口177.1萬噸，同比增加4.63%。去年11月份以來，精廢價差有所下降，目前粗略計算維持在1500-2300元/噸，主要因精銅市場需求持穩，導致精銅價格相對強勢。

據國家統計局最新數據顯示，2022年12月全國銅材產量為216.4萬噸，同比增長0.8%，環比增加2.8%。 2022年1-12月全國銅材產量2286.5萬噸，同比增長5.7%。去年4月份由於國內出現疫情，企業生產受到較大影響，不過隨後5、6月份隨著國內疫情影響逐漸減弱，銅材企業生產基本恢復生產，疊加企業趕產前期訂單，使得銅材產量出現明顯回升。進入三季度隨著國內穩經濟政策的逐漸釋放，以及金九銀十傳統旺季需求的帶動下，下游銅材產量增長明顯。進入年底11、12月，在國內電網投資的帶動下，銅材需求表現好於預期。

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編輯：沈春生

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