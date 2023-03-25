【網絡秘聞】口碑評價真與假 刷單炒信形成產業鏈

不少香港人早已習慣網上購物，下單但憑口碑評價，愈來愈容易「中伏」，事關網店商家捉心理，利用各種「刷單炒信」方式，來迷惑消費者。

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在大陸網購平台中，虛假口碑評價問題仍然存在，且相比過去的純「好評」，評價內容迷惑性更強。現在評價內容更加精細，圖文並茂，洋洋灑灑上百字，充滿感情，例如，有些網店發售一款墨鏡30天內銷售100多件，評論區「全好評」，讚口不絕。然而，仔細一看，幾乎所有評論都是俊男靚女試戴的照片，並且拍照角度、擺拍姿勢和照片色調基本一致。

根據一位業內人士的說明，許多商家已經把直播帶貨和測評結合作為營銷手段，所謂的「測評」其實可以看作軟廣告，利用水軍「刷彈幕」、「刷好評」更是常用伎倆。

據悉，「刷單炒信」已形成規模化的產業鏈。促使部分經營者「刷單炒信」的主要因素有2個：一是這些投入很快就能在平台上見到實際效果，帶動銷量；二是同行間的經驗分享已經把「刷單炒信」當成了一種「潛規則」。其實，刷單、好評的最終目的，是去契合相關平台評分的算法，同時維持「高分」。

另外，有些商家打着「寄拍買家秀」、「代運營」開展「刷單炒信」業務。從活躍QQ群招募想做寄拍的網友，群主表示「我們主要是幫店舖提高人氣，按照購物流程去指定店鋪買東西寫好評、拍買家秀，商家給你相應的報酬。」在一些某購物平台上，「刷單炒信」以「代運營」「優化點評」等服務出現，其目的仍是快速提升店舖星級、評分和口碑。

「刷單炒信」的現象曠日持久，形成網上不良風氣，大陸政府已出手打擊，各級市場監管部門持續加大打擊整治力度。

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編輯：沈春生

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