  • 22°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡秘聞】口碑評價真與假 刷單炒信形成產業鏈

環球政經 15:00 2023/03/25

分享：

分享：

不少香港人早已習慣網上購物，下單但憑口碑評價，愈來愈容易「中伏」，事關網店商家捉心理，利用各種「刷單炒信」方式，來迷惑消費者。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

在大陸網購平台中，虛假口碑評價問題仍然存在，且相比過去的純「好評」，評價內容迷惑性更強。現在評價內容更加精細，圖文並茂，洋洋灑灑上百字，充滿感情，例如，有些網店發售一款墨鏡30天內銷售100多件，評論區「全好評」，讚口不絕。然而，仔細一看，幾乎所有評論都是俊男靚女試戴的照片，並且拍照角度、擺拍姿勢和照片色調基本一致。

根據一位業內人士的說明，許多商家已經把直播帶貨和測評結合作為營銷手段，所謂的「測評」其實可以看作軟廣告，利用水軍「刷彈幕」、「刷好評」更是常用伎倆。

據悉，「刷單炒信」已形成規模化的產業鏈。促使部分經營者「刷單炒信」的主要因素有2個：一是這些投入很快就能在平台上見到實際效果，帶動銷量；二是同行間的經驗分享已經把「刷單炒信」當成了一種「潛規則」。其實，刷單、好評的最終目的，是去契合相關平台評分的算法，同時維持「高分」。

另外，有些商家打着「寄拍買家秀」、「代運營」開展「刷單炒信」業務。從活躍QQ群招募想做寄拍的網友，群主表示「我們主要是幫店舖提高人氣，按照購物流程去指定店鋪買東西寫好評、拍買家秀，商家給你相應的報酬。」在一些某購物平台上，「刷單炒信」以「代運營」「優化點評」等服務出現，其目的仍是快速提升店舖星級、評分和口碑。

「刷單炒信」的現象曠日持久，形成網上不良風氣，大陸政府已出手打擊，各級市場監管部門持續加大打擊整治力度。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色  債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

 

編輯：沈春生

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文
廣告 網購平台 網上購物

上一篇文章

【券商點睇】布局VR及車載業務或成新增長點 丘鈦科技靜候景氣恢復

下一篇文章

【危機點睇】報告顯示美國存戶大遷徙 小型銀行存款暴減千億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款