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【券商點睇】布局VR及車載業務或成新增長點 丘鈦科技靜候景氣恢復

股樓投資 15:33 2023/03/25

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安信國際指出，丘鈦科技（01478）去年收入下滑26.3%至約137.6億元（人民幣，下同），主要因受疫情、全球經濟放緩等因素影響，全球高端智能手機的需求不佳，導致公司的鏡頭模組和指紋識別模組的銷量、平均單價有所下降；毛利率下降5.5百分點至9.4%，純利減少80.2%。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

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該行引述Counterpoint和IDC的數據，智能手機的平均換機周期為36至38個月，2023年有望形成新一波高端手機換機高峰，短期來看搭載光學防抖OIS、潛望式模組的高端攝像模組依舊有技術和滲透率提升的空間。2023年公司預計32M像素及以上的鏡頭模組（CCM）銷量佔比達到35%以上；應用於非手機領域的CCM增長不低於50%。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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丘鈦持續推進在手機終端、車載以及VR領域等光學產品布局。車載方面，公司在ADAS、智能座艙和環視三種高端車載攝像模組產品通過一綫客戶和整機廠商合作，產品已在上汽通用五菱、吉利汽車、小鵬汽車、福田戴姆勒等品牌的車型中交付使用。

安信國際認為，作為光學賽道的新晉龍頭公司，丘鈦在車載、物聯網（IoT）和VR領域的布局有望成為出貨的新增長點。按照公司2023年預測市盈率15倍計算，給予公司目標價4.5港元，評級為「增持」。

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青姐話
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責任編輯：林衛

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港股 目標價 增持 丘鈦科技（01478）

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