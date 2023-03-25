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【AAPL】蘋果CEO庫克：蘋果與中國是共生關係　雙方都享受

股市 15:13 2023/03/25

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蘋果CEO庫克：蘋果與中國是共生關係　雙方都享受

蘋果（美：AAPL）目前在約20%的銷售來自大中華區。蘋果行政總裁庫克在中國發展高層論壇上表示，在過去的30年時間，「蘋果與中國是共生關係（symbiotic kind of relationship），我們都很享受」。

據悉，庫克是次造訪北京期間也與中國官員會面，反映庫克希望繼續維持與中國的互利關係。

蘋果對中國發展研究基金會捐助增加至1億元人民幣，新增的5000萬元人⺠幣捐贈將資助爲期三年的 「智惠園丁」項目，協助中國鄉村地區數位化教學，預計將惠及超過12萬名教師和200萬多名學生。庫克指，希望每個人都有公平學習的機會，若人人都能接受教育，這個世界會有更美好的未來。

庫克又指，人工智能和擴增實境技術最近取得的進展，蘋果擔心技術會被濫用。考慮到創新發展的速度，需要正確地使用技術，利用科技來幫助人類，而不是與人類作對。「我認為這對於任何創造者而言都是巨大的責任」。

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編輯：袁諾曦

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